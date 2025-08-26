Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости. При этом китайский лидер воздержался от упоминаний, касающихся территориальной целостности Украины. Это первое подобное поздравление в истории двусторонних отношений.

«По случаю Дня независимости Украины выражаю искренние поздравления и наилучшие пожелания Вам и дружественному украинскому народу. Китай и Украина имеют традиционные дружеские отношения. За последние 33 года с момента установления дипломатических связей они стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах принесло хорошие результаты. Я готов работать с Вами, чтобы направить наши отношения на устойчивое и долгосрочное развитие, которое принесёт большую пользу народам обеих стран», — говорится в послании.