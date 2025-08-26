Российская группа компаний «Нацпроектстрой» завершила цифровизацию железнодорожного участка между Азербайджаном и Грузией, сообщает компания.

Специалисты компании 1520 Сигнал (входит в «Нацпроектстрой») оснастили современными цифровыми системами участок Уджар–Гаджигабул. Это завершает цифровизацию управления движением поездов на линии Баку–Беюк-Кесик, входящей в международный транспортный коридор между Азербайджаном и Грузией. Проект реализован в партнерстве с азербайджанской компанией Rail Trans Service, заказчик – Азербайджанские железные дороги.

«При работе над крупными инфраструктурными проектами за рубежом «Нацпроектстрой» создаёт экосистему с местными партнёрами: часть производства локализуется, создаются рабочие места. Цифровизация линии Баку–Беюк-Кесик – успешный пример международного сотрудничества. Проект существенно повысит скорость и эффективность перевозок, а также безопасность движения», – отметил заместитель гендиректора по коммерции «Нацпроектстроя» Дмитрий Болотский.

По его словам, цифровизация позволит увеличить скорость пассажирских поездов с 100 до 140 км/ч, грузовых – с 80 до 120 км/ч. Интервал между поездами в будущем сократится с 20 до 8 минут.

Участок Уджар–Гаджигабул протяжённостью 122 км не модернизировался с 1980 года. Вместо устаревших релейных систем установлена современная цифровая автоматика: диспетчеры станций теперь смогут дистанционно через компьютер переключать стрелки и светофоры, устанавливать маршруты, контролировать параметры устройств и своевременно выявлять неисправности. Новая система управляет работой шести станций, 19 переездов и более 120 стрелочных переводов. Система разработана азербайджанской Rail Trans Service на базе российских цифровых решений «Нацпроектстроя».