Сроки возможной встречи лидера России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским зависят от них самих. Об этом поведал руководитель США Дональд Трамп.

«Это зависит от них. Для танго нужны двое», — сказал он, говоря о возможности проведения встречи. «Я думаю, что им следует встретиться перед тем, как я приму участие во встрече, чтобы, вероятно, заключить сделку», — добавил Трамп, говоря о возможности проведения трехсторонней встречи с участием РФ, США и Украины по урегулированию.

Президент США также отметил, что приезд российского лидера на Аляску был «большой уступкой».