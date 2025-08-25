Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность ударом Израиля по больнице в Газе, но подчеркнул необходимость завершения конфликта.

Трамп отметил, что не знал о случившемся, так как инцидент произошёл ночью. Он заявил, что ему «это не нравится» и он «не хочет этого видеть».

Журналист: Можем получить вашу реакцию, сэр. Израильтяне разбомбили больницу в Газе, погибли 20 человек, в том числе пять журналистов.

Дональда Трамп: Когда это произошло?

Журналист: Это произошло ночью, сегодня.

Дональда Трамп: Я не знал об этом.

Журналист: Есть реакция по этому поводу?

Дональда Трамп: Мне это не нравится. Я не хочу этого видеть. В то же время мы должны положить конец этому кошмару. Я тот, кто вывел заложников. Я их вывел.

