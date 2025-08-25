Мы остановили семь войн, а на самом деле их было десять. Мы не учитываем пару случаев.

Об этом заявил сегодня американский лидер Дональд Трамп, отметив, что считает войну Украины с Россией «конфликтом личностей».



«Честно говоря, я думал, что проще всего будет заняться Россией и Украиной, но оказалось, что возникли серьезные личные конфликты. Это одна из таких вещей. Но мы в конечном итоге остановим это», — отметил он.

Говоря о конкретной стороне гарантий безопасности Украине, Трамп отметил, что данный вопрос пока не обсуждался.

«Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы пока не обсуждали конкретику. Посмотрим. Во-первых, значительные гарантии безопасности им окажет Европа, как и должно быть, потому что они находятся там. Но мы будем вовлечены с точки зрения оказания им поддержки», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме.

При этом он подчеркнул, что США «больше не тратят деньги на Украину».

«Мы не платим Украине никаких денег … Теперь мы не теряем никаких денег. Теперь мы продаём оружие НАТО, потому что НАТО согласилась благодаря мне увеличить расходы [на оборону] до 5%», — сказал американский лидер.

По его словам, визит президента России Владимира Путина на Аляску свидетельствует о том, что он стремится к урегулированию в Украине.

«Думаю, тот факт, что он прибыл на Аляску, в нашу страну, было серьезным заявлением о том, что он хочет добиться этого (урегулирования конфликта). Для него было непросто прибыть на Аляску», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов при подписании ряда указов в Белом доме.