На леднике Туфандаг, расположенном на северо-восточном склоне Большого Кавказа в бассейне реки Гусарчай, проведены исследовательские работы.

Для проведения исследований 18–23 августа была организована совместная экспедиция специалистов Государственной службы контроля за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов Азербайджана и Национальной гидрометеорологической службы при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что в ходе исследований были зафиксированы координаты ледников, их высота над уровнем моря, экспозиция, а также сделаны фотографии.

По итогам наблюдений установлено, что площадь ледника уменьшается, а процесс таяния усиливается. Отмечено увеличение количества и размеров трещин на поверхности ледника. Исследования, проведённые на высоте 3 500–3 800 метров, показали: по сравнению с предыдущими годами таяние идёт быстрее, площадь ледника сокращается, число и размеры трещин увеличиваются, а уровень и расход воды в реке Махмуддара выросли. Это подтверждает, что под воздействием глобальных климатических изменений во время аномальной жары трещины на леднике увеличиваются, а объем уменьшается.

Ледник Туфандаг расположен к северу от вершины Туфан и считается крупнейшим ледником на этой территории.