Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне возглавляющий посольство Украины в Лондоне, допускает возможность участия в президентских выборах, пишет The Guardian.

В частных разговорах он не подтверждает планов, но размышляет о возможной платформе. Близкие к нему люди отмечают, что генерал видит в Израиле пример страны, сосредоточенной на обороне.

По данным издания, Залужный готов позиционировать себя как «жёсткий лидер военного времени», обещающий украинцам «кровь, пот и слёзы» в обмен на спасение нации, подобно Черчиллю.

Несмотря на интригу, к нему в Лондон едут политики, активисты и бизнесмены. Среди них был бывший советник Трампа Пол Манафорт, предлагавший услуги консультанта, но Залужный отказался. Андрей Ермак также пытался убедить его войти в команду Зеленского, однако генерал отказал, пообещав лишь не критиковать президента во время войны.

The Guardian напоминает о давнем напряжении между Зеленским и Залужным: за два дня до вторжения генерал и министр обороны Резников предлагали ввести военное положение, но президент опасался паники. В итоге разногласия сохранялись, а популярность Залужного росла, что в феврале 2024 года привело к его отставке.