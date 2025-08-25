Руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлинский, находящийся в одиночной камере СИЗО №1 Екатеринбурга, попросил подселить к себе сокамерника. Об этом сообщил секретарь региональной ОНК Владимир Попов в комментарии изданию «Ура.ру».

По его словам, камера, где содержится Шыхлинский, хоть и отремонтирована и соответствует нормативам, слишком мала для столь крупного человека. «Он в стеснённых обстоятельствах», — отметил Попов.

При этом Шыхлинский подчеркнул, что персонал СИЗО относится к нему корректно, условия содержания и питание его устраивают. Главная проблема — состояние здоровья.

«Он пожилой и больной человек, у него есть заболевание, при котором может понадобиться экстренная помощь. Желательно, чтобы рядом был сокамерник, который в случае необходимости сможет поднять тревогу и вызвать врачей», — пояснил представитель ОНК.