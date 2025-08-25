Турция официально приступила к строительству железнодорожной линии протяжённостью 224 километра от Карса до пограничного пункта Дилуджу. Проект рассчитан на пять лет и призван напрямую соединить восточную Анатолию с Нахчыванской Автономной Республикой, став частью будущего Зангезурского коридора.

Строительство линии Карс–Дилуджу имеет стратегическое значение как в экономическом, так и в политическом измерении. С инженерной точки зрения речь идёт о современном объекте с двумя электрифицированными путями, рассчитанными на движение поездов со скоростью до 160 км/ч. В проект включены десятки мостов, тоннелей и виадуков, что превращает его в один из самых сложных инфраструктурных комплексов региона. Пропускная способность оценивается в десятки миллионов тонн грузов и несколько миллионов пассажиров ежегодно, что создаёт альтернативу перегруженной линии Баку–Тбилиси–Карс и значительно расширяет возможности турецкой транспортной системы.

Значимость этого шага выходит за рамки экономики. Для Турции он символизирует закрепление роли ключевого транспортного узла между Европой и Азией, для Азербайджана — обеспечение постоянного сухопутного выхода к Нахчыванскому эксклаву и далее к Турции, что особенно важно в условиях геополитической турбулентности. На уровне макрорегиональных связей проект встраивается в концепцию Срединного коридора, связывающего Китай и Европу, и конкурирует с другими маршрутами, включая российское направление и морские линии через Суэцкий канал.

Геополитический подтекст проекта напрямую связан с темой открытия Зангезурского коридора. Как известно, Турция и Азербайджан рассматривают его как элемент единой сети, объединяющей тюркские государства. Начало строительства дороги фактически демонстрирует готовность Анкары реализовывать проект в одностороннем порядке, создавая инфраструктурный задел до окончательного урегулирования всех технических вопросов.

Финансирование проекта оценивается в несколько миллиардов долларов, и значительную его часть обеспечат турецкие компании. Это подчёркивает стратегическую самостоятельность Анкары и её способность реализовывать масштабные проекты без внешних кредиторов. Таким образом, новая железнодорожная магистраль становится частью долгосрочного инфраструктурного переустройства Южного Кавказа и одновременно инструментом укрепления связей между Турцией, Азербайджаном и Центральной Азией.

Проект имеет важное значение и для внутреннего развития Турции. Восточная Анатолия традиционно считалась отстающим регионом с ограниченными возможностями из-за географических условий и недостаточной транспортной доступности. Новая линия должна изменить этот баланс, интегрируя Карс, Игдыр и соседние районы в международные транспортные сети. Для региона это означает приток инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие логистики, перерабатывающих производств и сервисного сектора. В долгосрочной перспективе железная дорога способна стимулировать урбанизацию и сократить миграцию населения на запад страны.

Особое значение проект имеет для Карса, который уже играет роль узловой точки на линии Баку–Тбилиси–Карс. Новая магистраль превратит его в перекрёсток двух международных маршрутов и позволит развить транспортно-промышленный кластер с участием как турецких, так и иностранных инвесторов. Таким образом, строительство железной дороги Карс–Дилуджу выступает не только инфраструктурным шагом, но и инструментом комплексного развития восточных регионов Турции.

В стратегической перспективе проект открывает новые возможности для Анкары в продвижении концепции тюркской интеграции и укрепляет позиции Азербайджана как регионального транзитного центра. Он отражает формирование новой транспортной архитектуры Евразии, где Турция и Азербайджан стремятся закрепить своё ключевое место, минимизируя риски зависимости от нестабильных маршрутов и создавая альтернативу традиционным логистическим направлениям.