Скандал между президентом Франции и канцлером Германии на почве доминирования в самом амбициозном оборонном проекте Европы поставил его на грань срыва – Пятая республика, вопреки имеющимся договоренностям, желает наложить лапу на производство истребителей шестого поколения, оставив с носом (в столь тревожное время!) германских и испанских партнеров. В итоге грозные машины, способные нести ядерный боезаряд – надежда ЕС на независимость от Вашингтона — могут умереть, не родившись.

Говоря языком «улицы» — жадность фраера сгубила. Или — губит: президент Франции Эммануэль Макрон «наехал» на канцлера Германии Фридриха Мерца, поставив, заодно, в двусмысленное положение Испанию. Яростный спор разгорелся на почве реализации самого, как считается, амбициозного оборонного проекта Европы, символа ее стратегической независимости, оцененного, на начальном этапе, в 100 млрд евро, а до 2070 года – порядка 2 трлн евро.

Речь о проекте «Системы ведения воздушных боев будущего», «фишкой» которого является производство истребителей шестого поколения FCAS – их разработка началась еще в 2018 году, — и воздушной системы боя, включающей дроны сопровождения, управляемые с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта. И к 2026 году планировалось продемонстрировать хоть какой-то видимый результат. Но прогноз оказался ложным.

Участниками проекта выступают Германия, Франция и Испания – в равных долях. Но его развитие застопорилось из-за требования Парижа увеличить его национальную долю в проекте до 80%. Спор на почве – кто самее – перекинулся на компании, производящие военную технику – в частности, немецкую Airbus и французскую Dessault Aviation. Пока они ломают копья, кто главнее в проекте, дело не сдвинется с места, то есть Европа, возлагающая на FCAS большие надежды в контексте стратегической оборонной автономии и независимости от США; на создание альтернативным им, а также российским, китайским, британским, итальянским и японским разработкам, может «пролететь».

Почему Париж (впрочем, не впервые) пытается перетянуть одеяло на себя? И в состоянии ли Франция осуществить проект практически в одиночку? Французы требуют большего, поскольку считают, что оно им положено (вопреки прошлой договоренности о равном трехстороннем участии) ввиду наличия опыта в производстве истребителей Mirage и Rafale. И вообще, дескать, Франция, в отличие от Германии и Испании, является ядерной державой, а новые истребители способны нести ядерные боеголовки: Пятая республика считает это своим козырем и настаивает на создании истребителей, базирующихся на французских авианосцах, способных нести французское ядерное оружие.

Кроме того, по данным различных западных источников, Франция недовольна тем, что Германия закупила у США истребители пятого поколения F-35, углядев в этом «сепаратизм» Берлина в Европе с попыткой снискать благосклонность Вашингтона, интегрироваться в ВПК США; а также скептицизм в отношении перспектив FCAS. Уж не означает ли это, что Берлин вообще решил не связываться с проектом, что будет только на руку американцам, у которых немцы станут покупать все больше и больше вооружения – так получится выгоднее и экономически, и конъюнктурно-политически.

Но как насчет финансовых возможностей Франции самостоятельно производить истребители, если конфликт между ней и Германией не решится в пользу демонстрации «европейского единства» и «независимости» от ВПК США, отсутствие которой влечет за собой зависимость политическую (будто бы она не сильна и сейчас).

Если сравнивать финансовые возможности Германии и Франции, то первая явно состоятельнее. Достаточно сказать, что внешний долг ФРГ к ВВП хоть и не мал – около 63%, но Франции – почти вдвое больше. Так что сомнительна вероятность того, что Франция сможет потянуть проект в одиночку, не перебрав кредитов. Тем более, на фоне увлеченности Еврокомиссии планом перевооружения Европы, для реализации которого от государств ЕС требуется в течение последующих трех лет инвестировать 800 млрд евро. Так что воспользоваться заимствованием финансирования у ЕС тоже не получится, и вообще Берлин категорически против такого варианта.

Разногласия между Парижем и Берлином «кристаллизировались», в контексте оборонной политики, и на почве лоббирования Германией закупки европейскими странами НАТО вооружения для Украины в США – Париж отказался от этого варианта, поскольку считает, что в приоритете – поставки Киеву европейского вооружения.

Ну, а Испания – третий участник FCAS, «подпела», скорее, Франции, отказавшись закупать у США F-35 – по причине «укрепления» стратегической автономии Европы от США и снижения зависимости от них.

По данным западных СМИ, Макрон и Мерц намерены встретиться в конце августа в Тулоне и обсудить проблемы, связанные с реализацией проекта FCAS. Но поскольку он приобрел политически конфронтационное звучание, более того – противостояния Соединенным Штатам (а они, надо думать, довольны приближением краха FCAS и разобщенностью Европы в вопросах обороны, да еще и на фоне украинских событий и военных поставок Киеву), германский канцлер и французский президент вряд ли придут к единому знаменателю.

И дело тут не только в национальном эгоизме, хотя и он силен. Во-первых, Париж часто выступает раздражителем не только во внутриевропейских делах, но и в мировой политике. Во-вторых, вся эта история с гигантским проектом раскалывает союзников по НАТО. Вспомним о выходе Франции из программы Eurofighter по созданию системы вооружения мирового уровня для поддержания европейской безопасности и суверенитета. Тогда Париж заявил о своем несогласии с остальными странами-участницами с компоновкой и характеристиками истребителя (в настоящее время он известен как Typhoon).

Ну, а история с модернизацией истребителей Rafale с доведением его до уровня машин последнего поколения собственными силами и заявлениями, что Париж не будет делить их ни с одним государством Европы?

Собственно, французы не одиноки в своем национальном эгоизме и мании величия, ими грешат и другие страны Европы, ставя друг другу подножки. О какой «чисто европейской» обороне может идти речь в таких условиях? И какие напыщенные речи Макрона как «лидера Европы» и ядерной державы о «защите Украины» военными контингентами европейских стран, не остаются в теории? И во что выливаются попытки сегодняшней французской власти доказать свою главенствующую роль как в ВПК ЕС, так и на украинском направлении? А выливаются они – в пшик.

Им же, вероятно, закончится и эпопея с «отцовством» оборонного проекта FCAS. Либо определение и утверждение его «ДНК» к действию будет отложено на годы вперед.