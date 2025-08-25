Сенатор Румынии от провинции Марамуреш, член межпарламентской группы дружбы «Румыния–Азербайджан» Кристиан-Августин Никулеску-Цыгырлаш во время визита в Азербайджан поднялся на вершину «Гейдар Алиев» (3751 м) в массиве Гызыл Гая хребта Башдаг.

Парламентарий посвятил восхождение памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, отметив его историческую роль и вклад в развитие азербайджано-румынских отношений, передает Report.

Сенатора сопровождали посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов, генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджана Сенан Расулов и альпинистка Сима Сафарова.

В рамках поездки делегация также встретилась с группой румынских альпинистов, покоривших вершину Базардюзю, которые поделились впечатлениями о природе и гостеприимстве Азербайджана.