Минимум 30 вооруженных формирований в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии объединились в национальную гвардию под началом радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари. Об этом информирует телеканал Syria TV.

Отмечается, что в задачи «национальной гвардии» будет входить «защита границ, предотвращение проникновения вооруженных лиц, контрабанды оружия и наркотиков». Кроме того, она будет функционировать над организацией силовых и военных институтов провинции «в рамках подготовки к их будущей интеграции в государственную структуру».

При этом Asharq al-Awsat указывает на то, что численность «национальной гвардии», по некоторым данным, может составить до 4-5 тыс. бойцов. Издание также отмечает, что среди друзских лидеров произошел раскол по вопросу присоединения их формирований к армии аль-Хаджари. В частности, по информации источников издания, его противники утверждают, что некоторые лояльные шейху фракции были связаны с «аппаратом безопасности бывшего президента страны Башара Асада». Аль-Хаджари является противоречивой фигурой, которого сирийские власти обвиняют в сепаратистских позициях за его требования установить международную опеку над друзскими районами Сирии и стремление к сближению с Израилем.