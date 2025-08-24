Украина нуждается в справедливом мире и не пойдет на компромиссы России. Только украинцы могут решать, каким будет будущее страны. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского в День независимости.

Президент записал обращение из центра Киева — на Майдане Независимости. Он также обратил внимание на «Нулевой километр», где написаны расстояния до украинских городов, в частности, Донецка, Луганска, Крыма.

«И сегодня эти отметки — они имеют уже совсем другое значение. Они уже не только о километрах. Они напоминают, что все это — Украина. И там — наши люди, и никакое расстояние между нами этого не изменит, и никакая временная оккупация этого не изменит. И однажды это расстояние между украинцами исчезнет, и мы снова будем вместе как одна семья, как одна страна. И это лишь вопрос времени», — заявил президент.

Зеленский поблагодарил воинов, волонтеров, врачей, спасателей, учителей, молодежь и других украинцев. По его словам, Украина изменилась — уже не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю.

«И вот такая Украина никогда больше в истории не будет принуждена к стыду, который «русские» называют «компромиссом». Нам нужен справедливый мир. Каким будет наше будущее, решать только нам. И мир это знает. И мир это уважает. Уважает Украину. Воспринимает Украину равной», — сказал лидер государства, отметив, что Украина может за сутки собрать и объединить вокруг себя лидеров мира, восстановить единство Европы и США и стать основой этого союза.

«А потому Украину слышат, с Украиной считаются, к ней прислушиваются. Ее место — за столом, ей не говорят: «Подождите за дверью». Ей говорят: «Решать только вам»», — заявил Зеленский.