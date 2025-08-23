Страны Центральной Азии на примере Азербайджана тоже пытаются дать достойный отпор России. Об этом в беседе с Minval Politika сказала политолог, эксперт по Центральной Азии Галия Ибрагимова, комментируя нападки российских пропагандистов на центральноазиатские государства за их сближение со странами Запада.

«По той оголтелой антимигрантской кампании, которая происходит сейчас в России, можно сказать, что россияне не очень позитивно настроены в отношении граждан, приезжающих в Россию и находящихся там на заработках. На фоне того, как эти страны стали все больше артикулировать свою позицию по многим вопросам региональной и международной повестки, Россия, конечно, всячески пытается напомнить, что многие граждане работают в России, зарабатывают там.

В странах Центральной Азии очевиден такой тренд, что эти государства, глядя во многом на пример Азербайджана, тоже учатся давать России отпор. Здесь показательно, что именно после авиакатастрофы в декабре прошлого года и дальнейшего обострения российско-азербайджанских отношений центральноазиатские страны узнали для себя, что можно не проглатывать все то, что делает Россия», — отметила эксперт.

Она рассказала, что депутаты узбекского парламента стали регулярно выступать с критическими заявлениями в адрес российского МИДа, Госдумы РФ, Кремля о том, что РФ проводит шовинистические, достаточно ненавистнические кампании внутри страны по отношению к мигрантам.

«Марию Захарову даже предлагают сделать персоной нон-грата, потому что она всегда пытается комментировать то, что происходит внутри Узбекистана, где якобы ущемляют права русскоязычного населения. Она регулярно несет чушь. Так что в странах ЦА начинают на это активно реагировать», — добавила политолог.

По ее словам, следуя также примеру Азербайджана, они пытаются не только на уровне риторики, но и каких-то конкретных действий принимать меры с тем, чтобы продемонстрировать свою субъектность.

«Последний год мы наблюдаем, как Узбекистан и Азербайджан кооперируются друг с другом, оказывают взаимную поддержку в рамках тюркского союза. Страны ЦА осознали, что лучше держаться вместе, усиливая свою субъектность, а сближение с Азербайджаном – страной тюркского мира играет на пользу, так как показывает, что все эти государства сегодня консолидируются. Нынешний саммит в Туркменистане – пример того, как эти государства без какого-либо покровительства России пытаются обсуждать альтернативные варианты сотрудничества, диверсификации маршрутов. Это еще одно действо в копилку того, что страны могут и логистически обходиться без России, и усиливать политические и экономические связи», — указала Ибрагимова.

Говоря об экономической зависимости, она напомнила, что Азербайджан «и по населению, и по территории гораздо меньше, чем тот же Узбекистан, а Южный Кавказ меньше Центральной Азии».

«ЦА – это регион, который является одним из мировых лидеров по демографическому росту. Регион населяют порядка 150 млн человек. Конечно, многие по-прежнему пытаются искать работу в России. Странам ЦА, в частности Узбекистану, все сложнее отказаться от российского рынка труда и основной поток денежных переводов идет из РФ. Если говорить об Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, то стоит отметить, что как бы они не делали критические высказывания в адрес российских властей как по тематике мигрантов, так и по территориальной целостности Украины, они не могут себе позволить такого поведения, как в Азербайджане, например», — сказала эксперт.

Азербайджан, отметила она, меньше зависит от доходов трудовых мигрантов, чем, например, Узбекистан.

«По последним данным, в Узбекистан за 2024 год было переведено порядка 17 млрд долларов, из которых 14-15 млрд – из России. Для Узбекистана это порядка 14% ВВП, что достаточно много. В отличие от Азербайджана, страны ЦА пытаются балансировать, и не идти на резкое обострение отношений с РФ. Но РФ ведет себя в последнее время грязно и некрасиво, как выражается этот депутат Госдумы Водолацкий», — сказала Ибрагимова.

Из этого следует, считает она, что конфликтные ситуации и выпады лидеров стран ЦА в адрес РФ будут все же усиливаться, при этом страны будут пытаться сохранить отношения с РФ экономически, поскольку Россия – ключевой экономический партнер и главный рынок труда.

«Здесь возможностей для маневра меньше, чем у Азербайджана и всего Южного Кавказа. Так что продолжится политика балансирования», — добавила политолог.

Россия ведет себя таким образом, указала собеседник, что число мигрантов сокращается, объемы денежных потоков из РФ тоже, но при этом и сама РФ много теряет.

«Если говорить об отношениях России и Казахстана, то мы видели, что как только Казахстан выступает с заявлениями, где говорит о территориальной целостности Украины или за сотрудничество и с Западом, и с Россией, сразу же случаются поломки на Каспийском трубопроводном консорциуме», — привела пример эксперт.

Конечно, по ее словам, Россия все еще пытается давить: «Так, например, в азербайджанских помидорах постоянно находят каких-то насекомых или химикаты. То же самое происходит и с сельскохозяйственной продукцией из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Не удивлюсь, если российские власти скажут, что узбекские дыни, которые самые вкусные в мире, тоже чем-то заражены».

«Да, связи с российской экономикой все еще сильные и рычаги давления тоже, но надо понимать, что не менее крепкие связи и внутри самого региона Центральной Азии и между Центральной Азией и Южным Кавказом. Кроме того, значительная доля экспорта стран ЦА ориентирована на Китай, Турцию, страны Запада. Если Россия решит выкрутить руки так, что прекратит любые экономические связи, то это ударит по странам региона, но и она сама тоже пострадает. Поэтому там вряд ли решаться пойти на такие шаги», — убеждена Ибрагимова.

Запад, отметила политолог, хоть и проводит саммиты с тем, чтобы углубить отношения между ЕС и странами Центральной Азии, но это не означает, что ЕС готов поступиться своими интересами, и прийти на экономическую, политическую или военную помощь странам ЦА.

«И тут тоже такой же нарратив, как и в Азербайджане. Если Европа так медленно помогает с поставками оружия Украине, то что случится, если Россия решит напасть на Казахстан, или применить военную силу против любой другой страны региона? Европа вряд ли за кого-то вступится. Лучше не доводить ситуацию до экстрима», — заключила Ибрагимова.