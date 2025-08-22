В Азербайджане задержан мужчина, который обманным путем присвоил деньги многочисленных граждан Баку и регионов страны, обещая организовать их паломничество в Кербелу (Ирак).

Как сообщили в пресс-службе МВД, 43-летний житель Масаллинского района Расим Шахбазов создал страницу в социальной сети Instagram под названием Risalat Travel и разместил объявления о турах в святыни.

Подобным образом он выманил у граждан различные суммы, но, не выполнив обещания, перестал выходить на связь, заблокировав потерпевших в соцсетях.

По факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

Шахбазов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по выявлению других потерпевших.