Какова цель ударов по объектам SOCAR в Одессе? Почему в России усилились репрессии против азербайджанцев, и какие факторы стоят за нарастающим напряжением в отношениях между Баку и Москвой? Свое мнение по этим вопросам для Minval Politika высказал украинский дипломат, политолог Вадим Трюхан. В ходе беседы он прокомментировал текущую дипломатическую динамику вокруг войны в Украине, перспективы мирного процесса, а также действия российских властей, направленные против Азербайджана.

По мнению Вадима Трюхана, вероятность проведения прямой встречи между Путиным и Зеленским на данный момент крайне мала. Он считает, что Россия не заинтересована в реальных переговорах, поскольку продолжение войны — это условие политического выживания путинского режима.

«Единственное, на что они согласились — это повысить статус переговорщиков, подразумевая, что псевдоисторик Мединский может быть заменён Лавровым. Очевидно, что это ничего нового не принесёт, ведь Лавров не принимает ключевых решений. А также, скорее всего, будет вялотекущий переговорный процесс на низком уровне, максимум, обмен военнопленными и возвращение похищенных украинских детей», — отметил политолог.

Трюхан также отметил, что Москва фактически поставила под сомнение политический авторитет Дональда Трампа, публично заявив, что между ним и Путиным не было никаких договорённостей — ни о переговорах, ни о формате будущего саммита с участием Украины.

«Трампа эта ситуация обескуражила. Ему бы следовало ударить кулаком по столу и ввести мощные санкции против России», — заявил эксперт.

Эксперт отметил, что российская государственная система устроена таким образом, что прекращение войны фактически означало бы конец политической карьеры Владимира Путина, а возможно, и его физическую гибель.

«В истории России уже были подобные прецеденты: после поражения в русско-японской войне 1905 года страну охватила революция, аналогичная ситуация наблюдалась и после завершения наполеоновских войн: декабрьское восстание», — пояснил Трюхан.

Политолог добавил, что Сталину удалось избежать подобной участи лишь благодаря тому, что он удержал советскую армию в Восточной Европе, фактически превратив её в зону оккупации. В противном случае, как подчеркнул Трюхан, за совершённые военные преступления его бы «подняли на вилы».

На этом фоне, считает политолог, рассчитывать на какие-либо реальные переговоры с российской стороной и достижение прочного мира не приходится. Это станет возможным только после военного поражения России.

Комментируя рост напряжённости в отношениях между Азербайджаном и Россией, Вадим Трюхан отметил, что Москва до сих пор не может смириться с тем, что Баку вышел из-под её влияния.

«Восстановление территориальной целостности Азербайджана, а также стремление к нормализации отношений с Арменией стали для Кремля болезненным унижением. Пока в России у власти находятся силы с имперским мышлением во главе с Путиным, говорить о добрососедстве, равноправии и взаимовыгодных отношениях между этой страной и Азербайджаном не приходится. Нынешняя российская власть воспринимает Азербайджан не как партнёра, а как объект давления и устрашения», — заявил дипломат.

Эксперт считает, что в ближайшей перспективе ситуация будет только ухудшаться, и что у российских властей имеется стандартный арсенал методов давления на неугодных — от уничтожения инфраструктуры и необоснованных арестов до убийств.

«В ближайшее время следует ожидать масштабных кибератак, а также активного ведения пропагандистских кампаний и финансирования агентурных сетей», — заявил Трюхан.

В завершение украинский политолог также высказал своё мнение по поводу ударов по SOCAR. Он напомнил, что Россия дважды нанесла ракетные удары по нефтебазе SOCAR в Одессе, что, по его словам, не было случайностью. Трюхан считает, что, атакуя активы азербайджанской компании, Кремль стремится продемонстрировать другим: если вы не с нами — вы против нас.

«Такая тактика — часть типичной для российской власти логики устрашения», — резюмировал он.