Оказывается, идиотизм распространяется воздушно-капельным путем: российские «ученые», вроде депутатов Госдумы Николая Валуева, Виктора Володацкого и других доказали, что тупость не только хороша в любом ее проявлении, так на ней и заработать можно. И по ходу дела лизнуть руку хозяину, даже когда лизать не за что. Понимаем, что в России найдут за что и куда лизнуть, но в данном случае явный перебор.

Итак, на днях в Белом доме показали карту Украины. Вроде бы ничего особенного — карта как карта. Крым, Донбасс — другим цветом обозначены. Американцы так, на секундочку, обозначили временно оккупированные территории. Ну, как это делают в атласах, когда надо показать, что какая-то часть государства находится под контролем другого. Но в дело вступает депутат Виктор Водолацкий, который узрел в этой карте скрытый смысл.

Это человек, чья логика не поддаётся научному анализу. Он увидел карту и выдал шедевр: «Америка признала Крым российским!» И понеслось. Ликует, улыбается, почти хлопает в ладоши. Мол, раз цвет другой — значит, поддержка. Как будто кто-то забыл добавить под картой приписку «Реальность представлена в виде фантазий Госдумы».

Но и это еще не все. На волне идиотизма свой гребень нашла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В любимом стиле «мне никто слова не давал, но я всё равно скажу». С триумфальным видом она объявила: «Это оплеуха Киеву! США признали территориальные реалии!»

Ну конечно. Та самая «оплеуха», которую потом полдня стирают с пресс-релиза Госдепа. Если следовать логике российских мужей, то любые цвета на карте можно интерпретировать как политическое признание. Жёлтый — значит Китай. Серый — значит зона нейтралитета. Розовый — Лолипопия. Почему бы и нет? Эти люди, похоже, искренне верят, что краски на карте — это дипломатические соглашения. Что границы рисуются не международным правом, а фломастерами. Что если на Гугл-картах дом подписан «РФ», то так оно и есть.

Но в какой-то момент уже становится не смешно. Потому что, когда взрослые дяди с депутатскими значками начинают выносить подобные «аналитические» умозаключения на публику, становится очевидно: им нужен не микрофон, а специалист. Желательно — в белом халате. С аппаратурой. Электрошоковая терапия? Почему бы и нет. В разумных пределах, конечно. Не для наказания — для возвращения в реальность.

Ну и напоследок: если ту или иную раскраску на карте в России принимают как победу, о чем с ними можно говорить?