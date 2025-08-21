21 августа на судебном процессе над лицами армянской национальности в Бакинском военном суде потерпевшая Рахиля Гаджиева, в своих показаниях сказала, что в феврале 1992 года во время Ходжалинского геноцида она вместе с членами своей семьи была взята в заложники.

Рахиля Гаджиева рассказала, что ранее они проживали в Ханкенди. В 1988 году, когда в Ханкенди начали притеснять азербайджанцев, им пришлось переселиться в Шушу, а оттуда – в Ходжалы, передает Азертадж.

Во время Ходжалинской трагедии они были захвачены в заложники военнослужащими вооруженных сил Армении.

Потерпевшая заявила, что ее супруг участвовал в боях и армяне назначили денежное вознаграждение за его убийство: «Моему супругу отрезали голову, а мою 10-летнюю дочь выбросили со второго этажа – у нее сломалась нога. В заложниках нам причинили множество мучений и страданий».

В своих показаниях Рахиля Гаджиева также отметила, что военнослужащие вооруженных сил Армении вспороли живот беременной невестке жителя Ханкенди Джалила и извлекли ребенка.