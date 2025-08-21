Отец Национального Героя Азербайджана Хокумы Алиевой Джалил Алиев вместе с семьёй вернулся в Кельбаджар.

Джалил Алиев заявил, что им была предоставлена 4-х комнатная квартира, передает АПА.

«Да здравствует наше государство и наш глава государства, который вернул нас на нашу родную землю и обеспечил прекрасными домами. Господин президент на церемонии 29 декабря сказал мне, что вы будете одним из первых переселенцев в Кельбаджар. Сегодня у нас была встреча с президентом, и нам предоставили четырехкомнатную квартиру со всеми удобствами. За это мы выражаем благодарность. Мы очень гордимся, что семья Хокумы — одна из первых 20 семей, переселившихся в Кельбаджар», — сказал он.