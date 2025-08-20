Критики встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина должны «замолчать и посидеть в углу», заявил в эфире Fox Business спецпосланник лидера США по Украине Кит Келлог.

Он подчеркнул, что Трамп добился «исторического успеха», приблизив урегулирование украинского конфликта.

«Прежде всего я бы, пожалуй, хотел обратиться к критикам и сказать: «Заткнитесь и сядьте в угол!» (…) Мы живем в поистине историческое время», – заявил он.

Ранее дочь Келлога раскритиковала визит Путина в США, особенно подчеркнув почести, с которыми его принимали на Аляске.