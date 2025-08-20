Азербайджанского продюсера и телеведущего Эмина Эфенди не впустили в Россию. Он направлялся вместе с народным артистом Азербайджана Мири Юсифом на свадьбу сына бизнесмена Года Нисанова, но на границе его остановили и отправили обратно. Причиной стали публикации Эфенди, где он критиковал Россию. В колонке для Minval Politika он рассказал, что у него изъяли паспорт и телефон, сутки держали без объяснений и фактически обвинили в поддержке Украины. Эфенди отметил, что вместе с ним в неопределенности целые сутки находились и другие иностранцы, в основном граждане мусульманских стран. В разговорах с ними он почувствовал уважение и солидарность к азербайджанцам. По его словам, теперь Азербайджан воспринимают как страну с независимой политикой и справедливой борьбой.

Да, на этот раз ты не распахнула передо мной дверь. Не сочла нужным дать хоть какое-то официальное объяснение, не нашла ясных слов. Всего лишь на сутки лишила меня паспорта и, не менее ценного в наше время, телефона, бросив холодное «жди». Я молчал, ждал, пытался добиться ответа, но в ответ была лишь тишина. Те редкие, обрывочные фразы, которые ты всё же бросала, я словно силой вытягивал с кончика твоего языка.

Ты сказала, что моя вина в том, что я поддерживаю территориальную целостность Украины. Пусть так, возможно, для твоих граждан это непростительно. Но я гражданин Азербайджана. И слишком хорошо понимаю: твой гнев связан не столько с моим отношением к Украине, сколько с тем, что моя страна крепнет и становится сильнее день ото дня. Если разговор действительно о границах и целостности, то мой президент с первых же дней признал Украину в её границах и открыто поддержал её, а я, как гражданин, разделяю эту позицию.

Ты можешь бесконечно повторять слова «специальная военная операция», но все знают правду: это война. Это убитые солдаты, разрушенные дома, сироты и женщины, которых уже не вернуть. Это горькая и беспощадная правда войны. И я, как любой нормальный человек, против крови. Это понимает весь мир, только ты не поняла или, скорее, не захотела понять. Ты превратилась в живую книгу, написанную Оруэллом.

В самолёте, летевшем в Москву, у всех азербайджанцев забрали паспорта и заставили ждать по нескольку часов. Некоторых, как и меня, не пропустили вовсе. Это уже не случайность и не чья-то личная прихоть. Это выстроенная система, которая с каждым днём становится всё жёстче.

Сутки я провёл среди людей из разных стран, в основном мусульманских. И разговаривая с ними, понял: отношение к нам изменилось. Они относились к нам с особым уважением, понимали, выражали солидарность. Это уважение мы заслужили своей независимой политикой и своей справедливой борьбой. А те, кто сидел напротив в погонах, были не просто допросчиками, они спорили со мной голосом Соловьёва, старались во что бы то ни стало доказать свою правоту. И в тот момент я ещё раз ясно осознал: моя страна растёт, крепнет, развивается, и именно это многим не по душе.

Я никогда не позволял себе неуважения по отношению к тебе. Я лишь называл вещи своими именами. Но ты заставила меня прожить сутки в пустоте, тишине и безмолвии. И это не только моя личная история, это маленький осколок той реальности, в которой сегодня живут сотни тысяч азербайджанцев в России.

И вот здесь наши дороги расходятся. Я знаю, что вернуться к тебе мне вряд ли суждено. Но для меня это не закрытая дверь, это зеркало, захлопнувшееся прямо перед твоим лицом. Я прощаюсь с тобой и ухожу без страха, потому что за моей спиной стоит моя страна. Она растёт, она крепнет, и в этом моя сила и моя опора.