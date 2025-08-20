Россия словно испытывает терпение Азербайджана. Давление идёт по всем направлениям — через удары по инфраструктуре, преследование и аресты руководителей азербайджанской диаспоры и предпринимателей в разных регионах России.

Наиболее яркий пример — удары по нефтебазе SOCAR в Одессе. Сначала один, затем второй — более точный и разрушительный. Два удара за столь короткий срок по инфраструктуре одной и той же компании — это не может быть совпадением. В ходе первой атаки российские силы направили пять ударных дронов «Шахед» на нефтебазу компании. В результате возник пожар, повреждён дизельный трубопровод, четверо сотрудников получили тяжёлые ранения. Инфраструктуре был нанесён ощутимый ущерб, особенно в зоне хранения и перекачки топлива.

Вторая атака оказалась ещё более разрушительной. Серия прямых попаданий вызвала масштабный пожар. Были повреждены несколько резервуаров, здание насосной станции, операторские и весовые, а также другие технические помещения. Разрушено внешнее ограждение. Общий объём хранения на этом объекте превышает 16 тысяч кубометров — и он фактически выведен из строя.

Почему именно SOCAR? Потому что это больше, чем просто бизнес. Присутствие азербайджанской компании на украинской территории — это заявление: Баку участвует в обеспечении европейской энергобезопасности, Москва не способна влиять на процессы, происходящи е в регионе Южного Кавказа. Именно такую оценку происходящему даёт депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили. В комментарии для Minval Politika он подчёркивает, что атаки на объекты SOCAR в Одессе уже нельзя воспринимать как случайные инциденты.

«Эти действия являются ударами, направленными не только против украинской инфраструктуры, но и против азербайджанских инвестиций, энергетической политики и перспектив дальнейшего сотрудничества», — заявил депутат.

Миркишили подчеркнул, что подобные удары представляют собой прямую угрозу региональной энергетической безопасности, особенно учитывая значение Трансбалканского маршрута, поставок газа в Украину и развития топливной инфраструктуры.

«Ожидаемо, что в ответ на эти вызовы Азербайджан предпримет ряд шагов в юридической, дипломатической и политической сферах. Азербайджан может поднять вопрос на международных площадках, потребовать привлечения к ответственности в правовом поле, а также пересмотреть условия существующего сотрудничества», — отметил Миркишили.

По его словам, такие меры должны рассматриваться как стратегически выверенные и направленные на защиту региональных интересов.

Кроме того, депутат акцентировал внимание на том, что текущая ситуация создаёт серьёзные вызовы не только для Украины и Азербайджана, но и для Европы в целом.

«Энергетическая инфраструктура, дипломатические усилия и цепочки поставок тесно взаимосвязаны, и подобные атаки способны нарушить этот хрупкий баланс, нанося серьёзный удар по стабильности и доверительным отношениям в регионе», — пояснил парламентарий.