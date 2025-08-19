В Белом доме прошла ключевая встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Обсуждение касалось не просто дипломатических формальностей — на повестке дня стояли судьбоносные вопросы: как остановить войну между Украиной и Россией и какие гарантии безопасности сможет получить Украина после завершения конфликта. Затронули и одну из самых острых тем — возможный территориальный обмен. Кроме того, участники говорили о будущем мирных соглашений.

Комментируя в беседе с Minval Politika встречу в Белом доме и её возможные последствия, политолог Эльхан Шахиноглу отметил: «Можно говорить о двух основных выводах, вытекающих из этих переговоров. Во-первых, президент Украины не исключает обсуждение территориального обмена, однако прежде хочет провести двусторонние и трёхсторонние встречи с Владимиром Путиным при участии Дональда Трампа».

По словам эксперта, второй важный момент касается позиции США по гарантиям безопасности.

«Речь не идет о членстве в НАТО, Украине должны быть предоставлены такие гарантии безопасности, которые исключали бы любые претензии России на украинские территории или военное вмешательство в будущем», — объяснил политолог.

Он добавил, что Белый дом не намерен финансировать эти меры, и вся финансовая нагрузка ляжет на европейских партнёров.

Политолог также прокомментировал позицию России: «На встрече с Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин заявил, что не возражает против предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Запада — но только после того, как Киев согласится на территориальные уступки. По сути, это означает, что российский лидер готов допустить размещение европейских военных баз на украинской территории, если Украина официально передаст России контролируемые ею области».

Эльхан Шахиноглу отметил, что ключевой вопрос на сегодняшний день — это принцип, по которому может быть реализован территориальный обмен как основа для прекращения войны. По его словам, Россия стремится закрепить контроль над четырьмя украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями.

Эксперт считает, что украинская сторона может быть готова к трудному решению.

«Существует версия, что Владимир Зеленский готов обсуждать вопрос сдачи оккупированной части этих территорий, потому что вернуть их военным путём будет крайне сложно», — отмечает Шахиноглу.

При этом он подчёркивает, что Украина никогда юридически не признает такие территориальные потери, включая Крым. Подписание подобного соглашения, по словам политолога, противоречит Конституции Украины.

«Зеленскому придётся проводить референдум для изменения Конституции. Это неизбежно станет серьёзным политическим риском», — считает эксперт.

Он также добавил: «Если соглашение будет подписано, это ударит по рейтингу Владимира Зеленского и вызовет недовольство внутри страны. В украинском обществе будет немало критики в адрес такого компромисса».

При этом эксперт подчёркивает, что возможен и альтернативный сценарий: «Если Зеленский не добьётся прогресса в переговорах с Путиным, война продолжится. А это значит, что европейским странам придётся ещё больше наращивать военную и финансовую поддержку Украины. Чем быстрее истощатся ресурсы одной из сторон, тем ближе её поражение».