Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с украинским руководителем Владимиром Зеленским и европейскими лидерами была «очень плодотворной».

«В Белом доме у меня состоялась очень плодотворная встреча с уважаемыми гостями», — заявил Трамп.

По его словам, в ходе встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые, как отметил Трамп, «будут предоставляться различными европейскими странами при координации с США».

Он при этом подтвердил, что звонил президенту России Владимиру Путину и начал договариваться с ним о месте проведения переговоров с Зеленским.

Место, где пройдет встреча, будет определено позже, отметил Трамп. Он уточнил, что после переговоров президентов России и Украины состоится трехсторонняя встреча — с его участием.

Согласно информации Axios, Трамп планирует провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.