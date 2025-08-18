В Белом доме вновь обсудили внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского.

Один из американских журналистов, присутствовавших на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор официального костюма. Репортер, который в феврале раскритиковал Зеленского за отсутствие костюма, в этот раз похвалил его.

Обмен любезностями выглядел следующим образом: «Выглядите прекрасно в этом костюме! – И я это сказал! – Выглядите отлично! – Это тот, кто в прошлый раз на вас напал. – Я помню – Я приношу свои извинения. Выглядите чудесно».

