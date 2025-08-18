Между Арменией и Азербайджаном после встречи в Вашингтоне установлен мир. Данный факт сегодня констатировал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«После 8 августа мы живем в совершенно ином Южном Кавказе, совершенно иной Республике Армения. И этот факт следует осознать. Это нелегко, поскольку это незнакомые нам ситуация и реальность. Мы, граждане Третьей республики, не знаем, что такое мир, не знаем, что значит жить и работать в мире. Это незнакомое для нас чувство, поскольку после обретения независимости мы жили в условиях конфликта, ни мира и ни войны. […] Мы должны с нуля научиться, что значит жить в мире, что значит мир, каков он и какой имеет вид. […] Он будет иметь такой вид, какой мы ему придадим. Конечно, с Азербайджаном, а не в одиночку», — заявил премьер-министр Армении в обращении к народу.

Пашинян подчеркнул, что достигнутые договоренности открывают путь к закрытию страницы вражды между двумя народами. «Мы окончательно отвергли и исключили войну как инструмент, а это означает начало нового этапа», — добавил он.

Пашинян отметил, что в процессе нормализации отношений с Азербайджаном неоценимую роль сыграл нынешний президент США Дональд Трамп.

«В этом процессе невозможно переоценить роль президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и его администрации. Именно поэтому вместе с президентом Азербайджана мы приняли решение выдвинуть господина Трампа на Нобелевскую премию мира», — заявил армянский лидер.

Пашинян отметил, что в результате Вашингтонских соглашений Армения после более чем 30-летней блокады выходит из изоляции. Это результат, который еще недавно считался невозможным.

«Открываются пути между Арменией и Азербайджаном. Это значит, что восстановление и строительство транспортных коммуникаций должно сопровождаться процессами уточнения, разграничения и согласования границ», — сказал политик.

По словам армянского лидера, Ереван выражает готовность к упрощению процедур пересечения границы.

«Это тот вопрос, который должен решаться в первую очередь. Возникает ли у нас в связи с этим новая тревога? Однозначно — нет. Потому что в третьем пункте Вашингтонской декларации закреплен принцип взаимности, и это является гарантией того, что Республика Азербайджан будет действовать по тем же правилам, что и Республика Армения», — сказал он.