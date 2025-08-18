Я абсолютно убеждён, что если бы Россия подняла руки и сказала: «Мы сдаёмся, мы признаём поражение, мы капитулируем, мы ОТДАДИМ Украине и великим Соединённым Штатам Америки — самой почитаемой, уважаемой и могущественной стране за всю историю — Москву и Санкт-Петербург и всё вокруг них на тысячу миль», то фейковые СМИ и их партнёры-демократы заявили бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Дж. Трампа, один из худших дней в истории нашей страны.

Об этом заявил в своей соцсети президент США Дональд Трамп.

«Но именно поэтому они — ФЕЙКОВЫЕ СМИ и провалившиеся радикальные левые демократы. Благодарю за внимание к этому вопросу!!!» — добавил он.