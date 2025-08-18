Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) пресекли попытку незаконного провоза крупной партии марихуаны из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Как сообщает ГТК, на таможенном посту «Астара» было досмотрено транспортное средство, перевозившее салат из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана

В ходе проверки с применением служебной собаки кинологической службы в нижней части ящиков с салатом было обнаружено 34 упаковки марихуаны общим весом 30 кг 599 г.

По факту ведется расследование.