Сегодня в Москве почтили память великого эстрадного и оперного исполнителя, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

У памятника М.Магомаеву в сквере рядом с посольством Азербайджана в России собрались его близкие и друзья, а также многочисленные поклонники его творчества и уникального голоса. К памятнику знаменитому исполнителю были возложены венки и цветы.

Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, принявший участие в мероприятии, рассказал о богатом творческом наследии Муслима Магомаева, особо отметив, что он сыграл важную роль в мировой, азербайджанской и российской музыкальной истории как выдающийся оперный и эстрадный певец. Его имя навсегда осталось в истории мировой культуры, а творчество и сегодня продолжает вдохновлять новые поколения артистов и поклонников, подчеркнул посол.

Вдова Муслима Магомаева, народная артистка СССР Тамара Синявская, в свою очередь, выразила признательность всем собравшимся в этот день за внимание к памяти выдающегося артиста.

Памятное мероприятие сопровождалось песнями из репертуара М.Магомаева, а также стихами в прочтении поклонников.

Напомним, что 17 августа всемирно известному певцу и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 83 года.