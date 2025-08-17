Сегодня выдающемуся исполнителю Муслиму Магомаеву исполнилось бы 83 года. Азербайджанский, российский оперный и эстрадный певец, композитор, народный артист СССР родился 17 августа 1942 года в Баку.

Его юбилей отмечают не только в Азербайджане. В день рождения певца в московском метро – на эскалаторах и в переходах — звучит его голос. В центре Москвы по радио и телевидению также будет звучать его незабываемый баритон. К памятнику великому певцу и композитору в сквере на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков недалеко от дома, где жил Магомаев, почитатели таланта знаменитого музыканта возложат цветы. В этот день Муслима Магомаева с восхищением и благодарностью вспоминают ценители искусства и его прославленные коллеги

Магомаев родился в Баку, учился в Бакинской консерватории. Муслим был полным тезкой своего знаменитого деда-композитора, именем которого названа Бакинская филармония. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского. В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета. Певец стажировался в миланском театре «Ла Скала». В 1960-х выступал в крупнейших городах Советского Союза. С большим успехом прошли гастроли Магомаева в Париже.

В 31 год ему было присвоено звание Народного артиста СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. В репертуаре маэстро — более 600 произведений. Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам, автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве Марио Ланца. Артист написал книгу об этом певце. Магомаев снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». Именем артиста названа одна из малых планет Солнечной системы.

Известного и любимого не только в Азербайджане, но и в странах бывшего Советского союза певца не стало 25 октября 2008 года.