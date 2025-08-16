О делах меркантильных, энергетических, экономических, уголовных, ценностных и иных в нашем обзоре государств ЦА.

Китай совершил огромный прорыв в экспорте энергетического оборудования для «зеленой трансформации» государств Центральной Азии. Как передает «Синьхуа» со ссылкой на данные статистики, за первое полугодие 2025-го на автомобильном КПП Хоргос Синьцзян-Уйгурского автономного района было досмотрено 515 транспортных средств, перевозивших оборудование для ветроэнергетических проектов преимущественно Казахстана и Узбекистана. Для беспрепятственной транспортировки крупногабаритного оборудования таможенные службы обеих стран открыли специальные коридоры.

Поясняется, что для китайских предприятий, производящих оборудование для «зеленой» энергетики, Центральная Азия является «ключевым рынком», поскольку обладает «богатыми ветроэлектрическими ресурсами».

В настоящее время китайская компания «Фэнчен» подготовила к отправке партию и солнечных модулей для строительства фотоэлектростанции в Таджикистане. По словам представителя предприятия, в первом полугодии 2025-го компания совершила огромный прорыв на рынке Центральной Азии, и «заказы поступают один за другим». По его мнению, государства ЦА обладают благоприятными условиями распределения солнечного света, поэтому у них есть большой потенциал в области фотоэлектрической промышленности.

Что касается вообще торговли между государствами ЦА и Китаем, она превысила (за год) 66 млрд долларов. По подсчетам аналитиков Евразийского банка развития, примерно 60% взаимного товарооборота приходится на импорт товаров из КНР в ЦА. В тройку крупнейших партнеров Поднебесной входят Казахстан — 30,1 млрд долларов, Узбекистан — 18 млрд, Туркменистан —10,6 млрд в валюте США.

В целом, как утверждают эксперты ЕБР, именно Пекин является основным торговым партнером практически для всех государств Центральной Азии. В частности, в Туркменистане 55% товарооборота приходится на КНР, в Кыргызстане — 35%, в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане — 20%-22%.

Казахстан

Пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева анонсировала государственный визит главы республики в Россию в ноябре этого года. «Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества», — цитирует Eurasia Today пресс-секретаря президента Руслана Желдибай.

Ожидается, что в ходе визита в Москву президенты Казахстана и России обсудят: реализацию договоренностей по развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС); углубление сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и цифровых технологий; совместные проекты в области промышленности и сельского хозяйства; взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах.

Сообщается также, что в 2024 году товарооборот между Казахстаном и Россией превысил 27,8 млрд долларов, и в первой половине 2025 года рост продолжился.

А пока, по данным СМИ Казахстана, в республике официально дан старт строительству первой атомной электростанции близ поселка Улкен Алматинской области – ее возводит консорциум под руководством «Росатома». Стоимость АЭС составит порядка 15 млрд долларов. Срок строительства – 7 лет.

Между тем в Казахстане официально заработал Starlink – дочерняя структура американской корпорации Илона Маска SpaceX начала предоставлять услуги доступа в интернет на территории РК. По информации министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики, «Жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink».

На сайте Starlink уже указаны тарифы для казахстанцев: подключение к интернету дома с ограниченной скоростью доступа – от 42 долларов в месяц (без нее – 57 долларов); доступ в интернет для путешественников обойдется минимум в 48 долларов. Плата за оборудование для приема сигнала от спутников и доступа в сеть составляет 193 доллара.

Кыргызстан

До конца августа в КР вступят в силу новые требования по применению государственного языка. По данным Economist.kg, основные изменения (закон принят парламентом) касаются владения кыргызским языком представителями ряда профессий и должностей. Так, государственный язык обязаны знать депутаты местных советов, адвокаты, нотариусы, сотрудники правоохранительных органов и органов национальной безопасности, а также кандидаты на государственные посты, судьи и прокуроры.

Закон коснулся и рекламы – она размещается сначала на государственном, затем на официальном (то есть русском) языке, причем шрифт на официальном языке должен быть меньше. А для телерадиовещания установлен минимальный порог контента на кыргызском языке – не менее 60% эфирного времени. Аналогичный порог (60%) введен для музыкальных и голосовых сообщений в общественных местах (магазины, учреждения, организации).

В секторе миграционной политики ужесточаются языковые требования для иностранцев, желающих получить вид на жительство: необходимый уровень владения кыргызским языком определяется Кабинетом министров. Для получения статуса иммигранта владение только официальным языком больше не допускается.

От языка – к многоженству: президент Кыргызстана Садыр Жапаров «зарезал» законопроект, предусматривающий отмену уголовной ответственности за многоженство – он возвращен в парламент, утвердивший проект закона. По мнению президента, практика многоженства унижает достоинство женщин и девочек, нарушает их права на равенство, безопасность и благополучие, а также усиливает гендерное неравенство и приводит к материальным лишениям, имущественным спорам, нарушению стабильности семейных отношений. «Уголовная ответственность, — подчеркнул Жапаров, — служит сдерживающим фактором, предотвращающим распространение полигамии и закрепляющим в сознании граждан важность законности семейных отношений».

Президент также пояснил, что отмена уголовной ответственности противоречит международным обязательствам Кыргызстана, в частности, положениям различных конвенций, а также национальному законодательству. Так что Жапаров распорядился сохранить статью 176 УК в действующей редакции и выступил за продолжение привлечения к уголовной ответственности за двоеженство и многоженство.

О бизнесе и инвестициях. На курорте Бостери в КР (побережье озера Иссык-Куль) состоялся кыргызско-российский бизнес-форум, в ходе которого подписано 30 документов на 270 млн долларов. В том числе — соглашения о поставке самолетов для ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и развитии производственных мощностей на базе «Кыргыз темир жолу»; о поставке металла из РФ в КР; финансировании различных проектов в КР совместно с Евразийским банком развития.

Россия остается одним из основных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Кыргызстана, сказано в приветственном письме Жапарова участникам форума. В 2024 году объем взаимной торговли между двумя странами достиг 3,9 млрд долларов, «показав значительный рост в 25 %». Российско-Кыргызский Фонд развития уже реализовал более 3600 проектов почти во всех секторах экономики республики на общую сумму свыше 900 млн долларов.

А вот информация о турецком инвестиционном участии в КР, распространенная кыргызскими и турецкими СМИ: Бишкек и Анкара подписали окончательное соглашение о строительстве каскадов Казарманской и Кокомеренской гидроэлектростанций общей мощностью 2 217 МВт. «Среднеазиатский инвестиционный холдинг» (Турция) вложит в проект 10 млрд долларов. Всего будет построено 6 гидроэлектростанций разной мощности.

По данным Минэнерго КР, соглашение также включает социальные обязательства инвестора: в течении предстоящих пяти лет, до 2030 года, он будет ежегодно выделять 5 млн на социальные проекты — адресную помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, оснащение спецтехникой государственных органов профильных министерств, поддержку программ местных органов власти в районах строительства; на иные согласованные формы помощи.

Узбекистан

Республика увеличила транзит казахстанского газа почти до миллиарда кубометров, и этот показатель продолжает расти, информирует Podrobno.uz. Одновременно увеличиваются поставки российского газа через Казахстан, которые к 2026 году планируется довести до 11 миллиардов кубометров. Казахстан также подтвердил готовность обеспечивать транзит и поставки нефти в соседнюю страну.

Помимо этого, РУз и РК активно развивают совместные проекты в электроэнергетике. В числе приоритетных инициатив — строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане и создание «Зеленого энергетического коридора» через Каспий совместно с Азербайджаном. Первый практический шаг по последнему проекту — учреждение совместного предприятия Yasil Dəhliz Birliyi.

Особое внимание уделяется Камбаратинской ГЭС-1, где Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан выступают стратегическими партнерами. Проект вошел в активную фазу: привлечен Всемирный банк и выбран международный консультант.

Что касается развития легкой промышленности – Узбекистан откроет два торговых дома в США, чтобы увеличить экспорт одежды в эту страну: они расположатся в Сент-Луисе и Нью-Йорке.

Меры по расширению экспорта готовой одежды на американский и европейский рынки обсудил с соответствующими ведомствами РУз президент страны Шавкат Мирзиеев. Отмечалось, что текстильный рынок США оценивается почти в 100 миллиардов долларов в год; и при внедрении дополнительных мер поддержки экспорт из Узбекистана может вырасти в пять–шесть раз.

Чтобы расширить объем поставок, Агентство по техническому регулированию получило задание довести число предприятий с международными сертификатами до 300. Министерству иностранных дел предстоит разработать «дорожную карту» по сотрудничеству с брендами, чей оборот составляет более 1 млрд долларов и пригласить их на крупную выставку в Ташкенте в сентябре.

Ранее сообщалось, что Узбекистан собирается импортировать высококачественный американский хлопок, чтобы поставлять текстильную продукцию на новые премиальные рынки. Речь не о замещении местного сырья, а о возможности выполнять заказы глобальных брендов, где важны определенные характеристики волокна и международная сертификация.

Об общей проблеме для государств Центральной Азии с «прицелом» на Узбекистан. В республике предупредили о рисках обучения в зарубежных религиозных школах, передает Podrobno.uz. Поясняется, что в последнее время в интернете все чаще появляются объявления, обещающие «официальное религиозное образование», но на практике такие дипломы в Узбекистане не признаются, а сами школы нередко представляют опасность для молодых людей. В Мусульманском управлении советуют родителям внимательно следить за тем, что читают их дети и на какие предложения откликаются.

Чаще всего речь идет о религиозных учебных заведениях в Египте, Турции, Саудовской Аравии и ряде других стран, однако многие из этих школ работают без официальных разрешений и фактически нарушают местные законы.

По словам специалистов, «за подобными предложениями нередко скрываются идеи религиозного фанатизма, пропаганда нетерпимости и попытки ввести молодежь в заблуждение».

В Узбекистане официальное религиозное образование можно получить только в учреждениях, входящих в систему Мусульманского управления. Это четыре высших и десять средних специализированных исламских учебных заведений, а также 28 региональных курсов «Коран и таджвид» (с 2018 года их окончили около 77 тыс. человек).

В управлении напоминают, что дипломы иностранных религиозных школ не имеют юридической силы в стране и могут стать серьезным препятствием при трудоустройстве. Ранее в Узбекистане выявляли подпольные религиозные школы, где детей не только обучали, но и подвергали насилию.

Таджикистан

В течение последнего месяца почти 1 000 афганских беженцев были принудительно депортированы из РТ, информирует Международная организация по миграции (МОМ). Хотя были и те, кто вернулся в Афганистан добровольно. Организация также отметила, что менее чем за месяц 687 граждан Афганистана приехали в Таджикистан в поисках работы, для посещения родственников или путешествия в другие страны.

МВД Таджикистана подтвердило депортацию, объяснив ее тем, что афганцы, находившиеся в республике даже на законных основаниях, нарушили ее законодательство. Отмечается, что факты депортации граждан Афганистана имели место и в июле. Причинами выдворения стали, среди прочего, «участие в незаконном обороте наркотиков, пропаганда экстремистской идеологии, предоставление поддельных документов для получения статуса беженца, нарушение миграционных правил, наличие гражданства третьей страны, использование территории Таджикистана в качестве транзитной зоны»; иные.

Напомним, в конце прошлого года Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал Таджикистан воздержаться от депортации афганцев на родину, где их жизни угрожает опасность, и отправлять их в третьи страны. По разным оценкам, в настоящее время на территории Таджикистана находятся от 10 до 12 тыс. граждан Афганистана, большинство из которых проживает в Душанбе.

Всемирный банк распространил аналитические материалы, в соответствии с которыми Таджикистану и Узбекистану понадобится более века на то, чтобы войти в список стран с высоким годовым доходом на душу населения, составляющим, в настоящее время, 14 тыс. долларов США.

Эксперты Международной финансовой организации разделили государства на четыре категории по уровню дохода на душу населения в месяц. Так, низкий равен до 1,1 тыс. долларов, ниже среднего — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс.; выше среднего — от 4,5 до 14 тыс. долларов. И высокий — более 14 тыс. в американской валюте.

По прогнозам, первыми в число стран с высокими доходами могут войти, через 30 лет, Туркменистан и Казахстан. Лет через 70 список пополнит Кыргызстан (прогноз последнего сродни прогнозу по Беларуси и Украине).

Отмечается, что прогноз основан на данных экономического роста в странах за последние 10 лет, включая период спада экономик во время пандемии COVID-19.