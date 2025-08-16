Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Сибига поздравил Баку с договоренностями между Азербайджаном и США, а также прогрессом в процессе нормализации отношений с Арменией, достигнутыми в ходе визита в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Байрамов и Сибига обсудили актуальные вопросы партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили роль межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в развитии двусторонних связей.

Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь, за поддержку в деле восстановления пострадавших от конфликта территорий. Сибига также проинформировал Байрамова о переговорном процессе относительно российско-украинского конфликта.