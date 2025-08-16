Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров заявил, что Москва, осознавая невозможность силовых действий против Азербайджана, использует тактику косвенного давления.
По его словам, основные направления этой стратегии следующие:
— давление на азербайджанскую диаспору в России;
— давление на азербайджано-российский и азербайджано-еврейский бизнес;
— попытки саботажа экспортного потенциала Азербайджана;
— кибератаки на государственные интернет-ресурсы и медиа;
— спецпропаганда с вбросами слухов, фейков и поддельных материалов.
Зульфугаров подчеркнул, что целью такой информационной войны является подрыв общественного мнения и лишение азербайджанцев политической и социальной консолидации.
«Главный консолидирующий фактор для нас — это ощущение многонационального народа Победителя, восстановившего суверенитет и территориальную целостность своей страны. Именно этот фактор будет подвергаться целенаправленным атакам», — отметил дипломат.
В качестве примера он привёл фейки о «роспуске НПО „Западный Азербайджан“».
Зульфугаров призвал граждан быть бдительными и шире распространять материалы Минобороны Азербайджана и других официальных источников, противостоящих информационным атакам.