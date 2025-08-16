Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров заявил, что Москва, осознавая невозможность силовых действий против Азербайджана, использует тактику косвенного давления.

По его словам, основные направления этой стратегии следующие:

— давление на азербайджанскую диаспору в России;

— давление на азербайджано-российский и азербайджано-еврейский бизнес;

— попытки саботажа экспортного потенциала Азербайджана;

— кибератаки на государственные интернет-ресурсы и медиа;

— спецпропаганда с вбросами слухов, фейков и поддельных материалов.

Зульфугаров подчеркнул, что целью такой информационной войны является подрыв общественного мнения и лишение азербайджанцев политической и социальной консолидации.

«Главный консолидирующий фактор для нас — это ощущение многонационального народа Победителя, восстановившего суверенитет и территориальную целостность своей страны. Именно этот фактор будет подвергаться целенаправленным атакам», — отметил дипломат.

В качестве примера он привёл фейки о «роспуске НПО „Западный Азербайджан“».

Зульфугаров призвал граждан быть бдительными и шире распространять материалы Минобороны Азербайджана и других официальных источников, противостоящих информационным атакам.