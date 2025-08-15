Сегодня, 15 августа, в соответствии с поручением президента Азербайджана в рамках Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории очередная группа переселенцев отправилась из Агдама в агдеринское село Венгли.

На первом этапе в село Венгли переселяются 22 семьи — 83 человека.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживает в общей сложности более 50 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.