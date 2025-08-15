Азербайджан в акватории Каспийского моря провёл учения своих ВМС. Провёл как полагается – с боевыми стрельбами, с привлечением сил специального назначения, ставших уже знаменитыми азербайджанских «морских котиков», район учений посетил министр обороны Закир Гасанов. Понятно, что детали милитари тренинга и подробности сценария учений держатся в секрете. Но официально объявлено, что ВМС Азербайджана отрабатывали охрану нефтяной инфраструктуры на Каспии.

Понятно: нефтяные платформы и трубопроводы – это для Азербайджана объект стратегической важности, и в том, что их безопасность отрабатывается на военных учениях, нет ничего удивительно. Ясно, что сегодня, после переговоров в Вашингтоне, уже можно относиться как к истории к недавним угрозам бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна, что в Армении есть «штурмовые группы», способные «создать хаос в тылу противника», и уточнениям его подчинённых, что эти штурмовые группы как раз и намерены ударить по нефтяной инфраструктуре. Явно подрастеряли актуальность и рассуждения Вагаршака Арутюняна, который любил обещать ракетные удары по Гяндже, Мингячевиру и Баку. И уж точно в архив списаны угрозы бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, будто бы на вооружении этой страны есть ракеты, способные ударить по «нефтяному кластеру» в окрестностях Баку. Но значит ли это, что никаких угроз для нефтяной инфраструктуры более не существует?

А вот здесь лучше смотреть на ситуацию без розовых очков. Углеводороды из Азербайджана играют все более важную роль в энергетической безопасности Европы. «Зелёная повестка», «альтернативная энергетика» — всё это очень хорошо и очень важно, но, как предупреждал президента Азербайджана Ильхам Алиев, в обозримом будущем обойтись без углеводородов мир не сможет. Добавим от себя: тем более не сможет Европа. А если учесть, что там постепенно отказываются от российских углеводородных энергоносителей, то роль Азербайджана ещё больше растёт. А чем важнее поставки, тем выше политические риски. Это аксиома. Особенно на фоне воспоминаний, что в 2008-м году уже была диверсия против экспортного трубопровода Баку–Тбилиси–Джейхан.

Да и намёки Владимира Путина в самом начале сирийской войны, что будто бы через Джейханский терминал выводится на мировой рынок «нефть ИГИЛа», как и то, что российские бомбардировщики как раз и летели в сторону Джейхана, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Нелишне вспомнить и нашумевшее заявление тогдашнего министра иностранных дел России Андрея Козырева, который в ответ на подписание в Баку «Контракта века» предлагал силой захватить буровые платформы на, как он выразился, «каспийских камнях».

Теперь же на Каспийском море становится по-настоящему неспокойно. Во-первых, из Каспия Россия запускает ракеты по украинским городам. Во-вторых, Каспийское море, точнее российская Краснознаменная Каспийская флотилия (ККФ), используются как резерв для изрядно потрепанного Черноморского флота. А в третьих, именно по акватории Каспия, напомним, из Ирана перевозятся беспилотники, комплектующие для них и другие боеприпасы.

В истории украинской войны уже был удар украинских дронов по главной базе ККФ в дагестанском Каспийске. Теперь же беспилотники ВСУ ударили по порту Оля в Астрахани. Теоретически Азербайджан в эти боевые действия никак не втянут. На практике же, отражая удар украинских дронов, которые то ли были, то ли померещились, российская ПВО 25 декабря 2024 года в окрестностях Грозного уже «доблестно» сбила азербайджанский гражданский самолёт и погубила 38 человек. Версия, что под ударом окажется азербайджанская нефтяная инфраструктура на Каспии, при таком раскладе, куда выше, чем кажется многим. Не говоря о том, что на фоне нынешних процессов между Баку и Москвой это может быть и не совсем случайно.

Другое дело, что в азербайджанском секторе Каспия сегодня сосредоточены слишком серьезные и энергетические, и логистические интересы самых влиятельных государств мира, от Китая до стран Евросоюза, не говоря уже о коммерции и бизнесе. И самое главное, уже не получится не замечать таких реалий, как Азербайджанский военный флот. Так что Баку умеет отвечать на вызовы и оценивать риски. И это умение методом тыка лучше не проверять.