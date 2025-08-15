Путешествующие по Европе туристы столкнутся со значительными изменениями в процедуре пограничного контроля уже с 12 октября 2025 года. Как сообщают зарубежные СМИ, в этот день Европейский Союз запустит свою новую Систему въезда/выезда (EES), заменяющую традиционные штампы в паспортах цифровым биометрическим сканированием для граждан стран, не входящих в ЕС.

Иностранцы не смогут отказаться от сдачи биометрических данных, иначе им откажут во въезде. Собранные данные будут храниться в течение трех лет, после чего автоматически удаляться.

Система будет работать на территории всех государств-членов ЕС, за исключением Кипра и Ирландии, а также в четырех странах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Запуск системы EES предшествует другому важному изменению — вводу в эксплуатацию Европейской системы информации и авторизации для поездок (ETIAS). Это произойдет в конце 2026 года. Система будет требовать от путешественников из стран, не входящих в ЕС, уплаты сбора в размере 20 евро и получения предварительного разрешения перед посещением Шенгенской зоны.