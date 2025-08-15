Армянский блогер и активист Ишхан Вердян в беседе с Minval Politika поделился ожиданиями и впечатлениями по итогам договоренностей, достигнутых на саммите в Вашингтоне, который состоялся при участии лидеров Азербайджана, США и Армении.

«Вашингтонские соглашения трудно описать в целом, потому что это событие системообразующее, которое имеет многогранные последствия. Но если выделить именно вехи развития, то рисуется следующая картина: во-первых, стало очевидно, что Россия теряет свое ультимативное влияние на Кавказе, и, в частности в Армении; во-вторых, Армения попадает под ультимативное влияние Азербайджана и Турции; в-третьих, открывается возможность трансматерикового сообщения, которого раньше никогда не было», — сказал он.

По его словам, это в свою очередь влечет за собой перестройку и оптимизацию логистики в Евразии. Кроме того, подчеркнул Вердян, «Армения получает шанс на настоящую независимость».

«Вашингтонские соглашения, можно сказать, заявили о новом миропорядке, который будет установлен, если соглашения будут всесторонне соблюдены», — считает блогер.

Что касается присутствия на территории Армении российских пограничников, собеседник отметил, что «этот вопрос регулируется, наверное, межправительственным соглашением, и нам непонятны последствия для Армении, если она решит односторонне расторгнуть его».

«С другой стороны, если России резонно доказать, что ее войска на границе больше не нужны, думаю, она не будет удерживать их долго. Но если история всё-таки затянется, то армянская сторона вполне может возить туристов к пограничной заставе и показывать им «живого русского солдата на посту»», — сказал он.

Говоря о европейской миссии, которая размещена на границе с Азербайджаном, Вердян указал на то, что армянские власти вынуждены будут прекратить их нахождение там.

«Да, естественно. С окончательно зафиксированной и признанной границей функция наблюдателей ЕС естественным образом завершится, как завершилась функция Минской группы ОБСЕ», — отметил он.

Комментируя факт того, что армянская железная дорога находится в ведении России и встает вопрос восстановления путей, Вердян подчеркнул, что российская сторона могла бы вложиться в проект создания маршрутов в регионе.

«Премьер-министр Пашинян уже дал сигнал, что Россия, учитывая статус железных дорог Армении, может принять участие в проекте и вложиться в него. Пашинян в вопросах возрождающихся коммуникаций не хочет закрывать двери перед игроками. Пока не ясно, позовет ли он Турцию и Азербайджан, но это вполне входило бы в логику подписанных документов», — заключил Вердян.