Лидер США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта в Украине.

«Завтра у нас встреча с президентом Путиным. Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча. У нас будет встреча с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может, и нет. Я не знаю. Это будет очень важно. Посмотрим, что из этого получится», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Я думаю, президент Путин заключит мир. Я думаю, президент Зеленский заключит мир. Посмотрим, смогут ли они договориться. И если смогут, это будет здорово», — добавил президент.