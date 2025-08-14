Российские агрессоры могли потерять истребитель Су-30СМ в районе острова Змеиный в Черном море. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины.

«Средствами разведки ВМС ВС Украины получено радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задание юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что россияне проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Но пилотов пока не обнаружено.