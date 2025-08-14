Предстоящие переговоры президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина представляют реальный шанс добиться прогресса в разрешении кризиса в Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Стороны обсудили завтрашние переговоры между президентом Трампом и президентом Путиным на Аляске, которые представляют собой реальную возможность для достижения прогресса», — отмечается в заявлении.