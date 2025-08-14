Владимир Соловьёв, рупор государственной пропаганды Кремля, снова решил заглянуть за пределы своей страны. В эфире своей передачи он предложил «побороться за права лезгин» в Азербайджане, угрожая ни много ни мало новой «специальной военной операцией». Под прикрытием мнимой заботы Соловьёв заговорил о якобы «притеснении» лезгин в Азербайджане. Дошло до того, что он поставил под сомнение территориальную целостность нашей страны.

Кремль снова достал с полки пыльную карту «разделяй и властвуй». Всё по старому сценарию: раздуть рознь, посеять недоверие, а потом прийти в образе «спасителя». Только вот времена изменились — мы уже видели этот спектакль не раз, и билеты на него больше не в спросе. Манипуляции стали слишком предсказуемыми, а репертуар Соловьёва давно требует обновления. Уже пора на пенсию — с оркестром, фанфарами и отключённым микрофоном.

Азербайджан — не просто государство. Это дом для десятков народов: азербайджанцев, талышей, лезгин, русских, аварцев, евреев, грузин, украинцев и многих других. Толерантность и мультикультурализм — это не слова для докладов. Это остов азербайджанской государственности. Здесь не разделяют людей по национальному признаку, как то делают в России. Здесь все народы развиваются в равной степени и представлены в парламенте, правительстве, судейском корпусе, в армии, в науке и культуре.

Россия же обвиняет других в том, чем грешит сама. Когда кремлёвская пропаганда говорит об «ущемлении прав национальностей», она на самом деле описывает свою собственную реальность. Это классическая проекция: ты видишь в других то, что прячешь в себе.

Формально Конституция России гарантирует равенство всех перед законом, независимо от национальности, и право свободно определять свою этническую принадлежность. Но это только на бумаге. В реальности национальные меньшинства в России, особенно кавказские народы и мигранты, ежедневно сталкиваются с презрением, стереотипами и унижением. Если ты не славянин, не голубоглазый блондин — тебя автоматически записывают во «второй сорт». А чаще — в третий.

Это уже не просто ксенофобия — это идеология превосходства, нацизма, очень напоминающая то, с чем весь мир боролся в XX веке. Да, здесь не сжигают людей в печах, но их методично и молча стирают — из языка, культуры, системы образования, политики и истории. И в то же время Москва лицемерно говорит о «защите» национальных меньшинств за границей.

Но лучше всего обо всём этом скажет депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов — этнический лезгин и яркий представитель своего народа в высшем законодательном органе Азербайджана. В своём комментарии для Minval Politika он чётко и убедительно ответил на все провокации и ложные обвинения, подчеркнув важность мультикультурализма, толерантности и единства в Азербайджане.

По словам депутата, Кремль прибегает к грязному плану — пытается поднять в Азербайджане национальный вопрос, чтобы нарушить национальное единство в стране.

«Пусть Соловьёв и те, кто ему это поручает, знают: лезгины, проживающие в Азербайджане, гордятся азербайджанским государством и его президентом. Во время 44-дневной Отечественной войны лезгины были мобилизованы на передовую для освобождения родной земли от оккупации. И если снова потребуется, они будут готовы вновь встать на защиту страны и грудью встать перед врагом», — заявил Бадамов.

Азер Бадамов подчёркивает, что в Азербайджане к правам лезгин, как и всех других народов, относятся с глубоким уважением. В отличие от России, здесь нет дискриминации по национальному признаку — каждый гражданин, независимо от этнической принадлежности, чувствует себя полноправной частью общества.

«Я приглашаю Соловьёва приехать в Гусарский район — регион, где компактно проживают лезгины. Если ему действительно интересно, как живут лезгины, пусть приедет и сам увидит, как государство заботится об этом регионе. И пусть сравнит с условиями, в которых живут лезгины в России, о которой он говорит с восторгом», — заявил член парламента.

Депутат подчёркивает, что в Азербайджане представители всех народов, независимо от национальной или этнической принадлежности, занимают достойное место в высших органах власти и активно участвуют в управлении страной и её развитии.

«Пусть Соловьёв знает: я сам — этнический лезгин, и как депутат, представляющий народ в высшем законодательном органе, горжусь этим и с преданностью служу своему государству и своему народу», — заявил депутат.

По словам Азера Бадамова, разговоры о якобы существующем национальном вопросе в Азербайджане — это попытка навязать чужую повестку и вбить клин между народами, которые веками жили в мире и согласии.

«В Азербайджане нет лезгинского, талышского, аварского или какого-либо другого «национального вопроса». У всех нас одна Родина — это Азербайджан», — резюмировал Бадамов.