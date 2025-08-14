США и Россия полным ходом ведут подготовку к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Уже провели предварительные разговоры секретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров. И Москва, и Вашингтон в многочисленных официальных заявлениях и полуофициальных утечках демонстрируют готовность к успешному проведению переговоров. Уже известно, что пройдёт встреча на американском военном объекте, в окрестностях крупнейшего города Аляски – Анкоридж. Более того, в отличие, например, от того же города Ситка, который был основан русскими поселенцами на Аляске и даже носил название Ново-Архангельск, Анкоридж появился на карте в начале ХХ века, уже после того, как Аляску продали США. Как утверждают, тогда в Конгрессе ворчали: «Покупаем ящик со льдом». Уже потом, когда на Аляске нашли сначала золото, а потом нефть, стало понятно, что ящик был с драгоценностями…

Можно строить бессчетное количество версий, с каким «подтекстом» выбрано место для переговоров. Одни видят здесь тонкое издевательство над увлечённостью Кремля идеей «собирания земель», «русского мира» и т.д.. Другие, особенно из числа «сетевых политологов», на полном серьезе рассуждают о том, что такой выбор места переговоров позволит избежать пролёта российского «бота номер один» над территорией третьих стран, где действует тот самый международный ордер МУС на Владимира Путина. За последнее время имел место один похожий прецедент – власти Австрии принудительно посадили в самолёт президента Боливии Эво Моралеса, чтобы проверить, не вывозят ли на нём тайно Эдварда Сноудена. Но перехват российского президентского самолёта – это все же слишком жёсткий сценарий.

Так или иначе, на Аляске заканчиваются последние приготовления к встрече, которая должна пройти уже 15 августа. По совершенно понятным причинам, в фокусе внимания мировой общественности – версия, что обсуждать на Аляске будут прежде всего территориальные уступки или, возможно, территориальный обмен с Украиной. Среди возможных тем переговоров встреча Трампа, Алиева и Пашиняна в Белом доме 8 августа как бы не заявлена. Но нет сомнений, что свое влияние это событие на ход переговоров окажет. Как бы ни пытались официальные представители Москвы «держать лицо» и изображать хорошую мину при плохой игре, удар по российским державным амбициям, самолюбию и установкам в стиле «без России на Кавказе не будет ничего – ни войны, ни мира», которые, напомним, позволял себе озвучивать тогдашний представитель РФ при ОБСЕ Андрей Келин, получился слишком сильным и болезненным.

Как бы прямого отношения к главной теме переговоров на Аляске – российско украинской войне – вашингтонские договорённости США, Армении и Азербайджана не имеют. Но сказать, что у России теперь существенно меньше возможностей надувать щеки и стучать кулаком по столу – это ничего не сказать.

А переговоры на Аляске предстоят непростые. Прежде всего из-за вопроса территорий. Как утверждает, в частности, Corriere della Sera, Путин выставит американскому лидеру Дональду Трампу для заключения мира следующие условия: подписание договора между США и РФ без участия Украины и Европы, вывод украинских войск из Донбасса, а также из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Любопытно, конечно, сравнить утечку одной из ведущих итальянских газет с теми требованиями, которые выдвигал на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский. Там, напомним, речь шла о выводе украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия успела включить в свой состав. Теперь же речь идёт о Харьковской и Днепропетровской областях, которые Кремль тем более не контролируют. Шансы, что на такое согласится Украина, ниже нуля. Теоретически в Кремле могут нарисовать себе сценарий «переговоров мечты», где Путин договаривается с Трампом, а уже Трамп «продавливает» Украину. Ну в реальности шансы на такое невелики.

Во-первых, и Владимир Зеленский, и европейские лидеры уже дали понять: без них никакие договорённости заключаться не должны. И, добавим от себя, работать не будут. А во-вторых, и это, без сомнения, главное, по меньшей мере нет уверенности, что на завышенные требования России благожелательно и с пониманием отреагирует сам Трамп. Президент США уже дал понять, что Россию ждут «серьезные последствия», если на Аляске не удастся договориться о прекращении огня.

Строго говоря, в Вашингтоне уже меняют курс. Достаточно вспомнить санкции против Индии, которую вынудили отказаться от закупок российской нефти. Плюс ко всему до последнего времени переговоры с российскими представителями вёл не лично Трамп, а его спецпредставитель Уиткофф. Сейчас же намечен диалог «один на один», без промежуточных звеньев. И это создает совершенно иную ситуацию. Терпение Вашингтона уже на исходе, и вполне возможно, что там не захотят вечно потакать российским территориальным «хотелкам». Со всеми вытекающими для Москвы.

Так что переговоры на Аляске обещают быть непростыми.