Некоторые персонажи российского политического ландшафта напоминают не государственных мужей, а героев кабачных анекдотов. Особенно, когда на авансцену выходит российский генерал запаса, а ныне депутат Государственной Думы Андрей Гурулёв. Согласитесь, должность ответственная, и потому это бремя бытия генеральские плечи не вынесли. Вариантов остаться на «плаву» было несколько, но «веселый» российский мужик избрал антиазербайджанскую тропинку. Чем только он не грозил Азербайджану: торговой войной, преследованием азербайджанцев. Ни дать ни взять — почти возглавлявший один из крестовых походов Ричард Львиное Сердце.

Но проблема в том, что король Ричард не пил, разве что 100 грамм вина во время застолья. Но Гурулев… Знаете, дураком быть не зазорно, грешно эту дурь вводить в Госдуму. А с другой стороны, и удивляться здесь нечему.

Итак, запасной генерал ринулся в бой против азербайджанцев. Проблема в том, что это не просто бессмысленные фразы. Они отражают системную политику Кремля, которая зиждется на фундаменте непомерных амбиций «Российской империи».

Беда российского общества заключается в том, что оно не способно осознать и принять реалии. Ощущение, что они застряли в прошлом, однако ни времена Ивана Грозного, ни период правления Петра Первого сегодня не актуальны. А вот Гурулев — «настоящий патриот», заточенный на азербайджанских помидорах.

Можно пройти мимо одного случая оскорбления в адрес Азербайджана и нашего народа, но когда эти нападки приобретают массовый характер, причем из трибун правительственного аппарата, необходимо ответить, да так, чтобы в следующий раз неповадно было. И конечно же, можно было бы закрыть глаза на бредни Гурулева, если бы не одно большое НО.

Известный пропойца Гурулев в своем лже-патриотическом угаре он вспомнил чеченские войны, в которых кстати, полегло немало российских вояк, но с привязкой к реалиям Южного Кавказа, непостижимым образом увязав все происходящее с Азербайджаном.

Оказывается, по мнению Гурулева, «горы — не проблема». Точно не проблема, как говорят в преступном мире, «за базар отвечаешь?».

Знаете, тут даже дело не в Азербайджане, не в Чечне и не в горах. Проблема в другом: человек, обладающий статусом депутата, генерал запаса, лицо, которое представляет интересы народа, ведёт себя как последний алкаш на застолье, который, дожевывая селёдку, вдруг решает прочитать лекцию по геополитике.

Гурулёв не в первые позволяет себе подобное дно. Его выступления регулярно вызывают не просто споры, а настоящий испанский стыд у всех, кто понимает разницу между государственной политикой и пьяной болтовнёй.

Кто-то скажет: «Ну что вы, человек просто эмоционален!» Да, пожалуй. Только эмоциональность в кресле депутата — это не оправдание, а беда. Особенно, когда она сочетается с недальновидностью, неуважением к международным партнёрам и отсутствием базовой дипломатической культуры. Да еще в нынешних условиях, когда у России не так уж много союзников, чтобы так легкомысленно портить отношения с Азербайджаном, с которым, на минуточку, связаны миллиарды долларов товарооборота, совместные инфраструктурные проекты и не последнее значение в вопросе обеспечения региональной безопасности.

Дуболомы в Кремле, наконец, должны понять очевидность: Азербайджан — это не просто сосед. Это страна, с которой Россия на протяжении десятилетий выстраивала сложные, но продуктивные отношения. И такие вот заявления, как у Гурулёва, наносят прямой удар не только по двусторонним связям, но и по репутации самой Государственной Думы. Ведь если депутат позволяет своему языку плести подобное, значит, либо он дурак, либо чувствует себя абсолютно безнаказанным. И то, и другое — страшный диагноз для государственной системы.

Интересно, что на все это его коллеги предпочитают отмалчиваться. В прошлый раз высказался «каменная башка» российского политического бомонда – Николай Валуев. Лучше бы он молчал…

А если серьезно, то итог – налицо. Высказывания Гурулёва уже воспринимаются как привычный фон — вроде шума старой вентиляции в офисе: мешает, но все уже привыкли. Напрасно. Потому что такие «побрякушки» на публике бьют по имиджу самой России сильнее, чем любые санкции. Она и так живет в условиях международной изоляции, а тут еще внутренний «рупор недипломатии» своими фразами словно нарочно работает против собственного государства.

Можно было бы списать всё на возраст, на послужной список, на «тяжёлое бремя военного прошлого». Но, увы, статус обязывает. Если вы — депутат Госдумы, тем более с опытом службы в армии, вы просто не имеете права позволять себе пьяные словесные кульбиты. Никто не запрещает вам иметь собственное мнение, но, как бы это мягко сказать, …оставьте его при себе. Однако запрещено быть деструктивным элементом в информационном поле, тем более, когда это поле превратилось в минное.

И последнее. Господин Гурулёв, если вы действительно считаете, что можно свободно бросаться угрозами в адрес других стран, то, возможно, сначала стоит пересмотреть ваш рацион. Переход с «паленки» на боярышник, как вы сами бы посоветовали, вряд ли поможет. А лучше вообще отказаться от импровизаций и публичных выступлений. Так будет лучше для всех, поверьте.

И да, горы Кавказа — это не сцена для ваших эмоциональных театральных выступлений. Это регион, где каждое слово, каждое движение может стоить мира или войны. И если вы не чувствуете этой ответственности, может, пора подумать, насколько вы вообще соответствуете своей должности? И пить надо меньше.