Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров в интервью Minval Politika поделился своими ожиданиями и прогнозами относительно вашингтонских договоренностей, которые были достигнуты между лидерами Азербайджана, США и Армении, и коснулся интересных нюансов. По его словам, после мероприятия в Вашингтоне возникает целый ряд вопросов, потому что некоторые наши комментаторы, к сожалению, не совсем точно определяют значение или сроки исполнения тех или иных документов. Надо четко понимать, что мы имеем по результатам этой встречи. Данная встреча имеет очень большое значение с точки зрения того, как заявил наш президент, что она произошла в первой столице мира, и в присутствии президента США, а также глав двух государств, находившихся в конфликте, которые подписали заявление, где отражается политическая воля — предпринять серьезные зафиксированные шаги в направлении ускорения мирного процесса.

«В какой-то степени утверждены принципы этого мира, правда, они только парафированы и могут вступить в силу лишь после того, как армянская сторона выполнит свое «домашнее задание», то есть после того, как будут выполнены абсолютно правомерные условия Азербайджана. И только после этого, как предполагается, в 2026 году, вступят в силу эти 17 пунктов. Мы должны понимать, что даже после подписания данного рамочного мирного соглашения остается целый ряд вопросов, подлежащих решению, например, делимитация и демаркация границы. Конечно, в документе говорится о признании сторон территориальной целостности друг друга, но до тех пор, пока не осуществлена делимитация и демаркация границ, каждая из сторон может представлять свою территорию по-разному. Это нормально. А вот уважение к территориальной целостности документально будет зафиксировано только после завершения делимитации и демаркации границ», — сказал дипломат.

Зангезурский коридор, пограничники РФ и миссия ЕС

Касаясь того, как будет реализовано предложение Трампа по созданию транспортной коммуникации, Зульфугаров заявил, что и тут много вопросов, потому что предстоят переговоры, для чего создана рабочая группа. И параметры, в том числе, обеспечивающие безопасность функционирования маршрута, должны быть определены. Основные тезисы вокруг этого уже получили свое определение — это будет аутсорсинг, аренда, как говорят, на 99 лет. Это все должно завершиться конкретным документом с конкретным расписанием позиций.

«Сложно сказать, как армяне намереваются решать вопрос с присутствием в этой зоне российских пограничников, которые там находятся с 1992 года. Несмотря на их наличие, Россия в свое время не смогла или не захотела создать этот коридор под своим контролем. А теперь надо будет решать и этот вопрос. Кроме того, там присутствует и так называемая европейская миссия. И вообще непонятно, как Армения будет с ними разбираться при своих стремлениях усидеть на двух стульях. Это их проблема, поскольку Армения в свое время принимала решение о присутствии военной базы и пограничников РФ на своей территории. Между ними подписаны десятки, а то и сотня документов, определяющих военно-техническое взаимодействие, которое они называют оборонным союзничеством. Исходя из этого, они должны определиться. Со стороны кажется, что все хорошо, а на самом деле во все вопросы должна быть внесена ясность, а это довольно сложно. Сидя на диване, трудно осознать, насколько мы близки к миру. Понятно, что встреча в Вашингтоне имеет очень важное значение, поскольку США стали триггером этого процесса, а это очень важное обстоятельство с учетом реалий мироустройства. Вместе с тем, надо еще проделать много работы. В этой связи я бы призвал всех сегодня принять усредненную позицию между большими оптимистами и в таком же объеме пессимистами. Надо быть реалистами и рассматривать все в практическом ключе», — сказал эксперт.

Вопли пропагандистов РФ

Пропагандисты утверждают, что Россию выдавливают из Южного Кавказа. Почему-то такие претензии звучат в наш адрес, хотя у нас не стоят российские базы, не находятся российские пограничники. Мы являемся официальными союзниками Турции в области обороны, что зафиксировано целым рядом документов. И Россия все это знала, когда подписывала в 2022 году с нами документ о стратегическом взаимодействии. Сам Путин тогда заявил, что это суверенное право государства, отметил Зульфугаров.

«И когда пропагандисты устраивают какие-то пляски с бубнами вокруг этих тем, хочется их спросить: знакомы ли они вообще с фактами, осознают ли реальность? Они грозятся своей так называемой СВО в отношении Азербайджана. Вы реально думаете, что способны на такое в нынешних условиях? Способны пойти против страны-военного союзника НАТО? И в чем заключается весь смысл этого? Продемонстрировать империалистическое отношение? Или вот есть утверждение, что Россия потеряет контроль над Зангезурским коридором. Во-первых, он должен быть, чтобы его потерять. У них было пять лет, чтобы в соответствии с пунктом 9 Трехстороннего заявления от 2020 года обеспечить его реализацию, поскольку они имеют полное доминирование в Армении. Они этого не сделали», — сказал экс-министр.

Во-вторых, привел он, помимо Среднего и Зангезурского коридоров, есть еще и другие пути. Почему-то не говорится о том, что откроется железнодорожное сообщение по коридору Север-Юг. В Джульфе еще с советских времен был стык железнодорожных путей и в случае Зангезурского коридора в рабочее состояние будет приведен коридор Север-Юг, участниками которого могут быть скандинавские страны, Россия, Азербайджан, Иран, страны Персидского залива, Индия, Пакистан и др. Тут открываются большие экономические перспективы, но контролировать надо участок в 42 км, да? И даже если там будет российский контроль, он же не будет на территории Азербайджана, или на территории Ирана.

«Но несется нереалистичный бред, используются какие-то клише, придуманные воспаленным мышлением этих псевдоимперцев. То же самое касается и иранских возражений. Было проведено два саммита между главами Азербайджана, России и Ирана с целью поиска путей развития коридора Север-Юг. Все уперлось в создание железнодорожной коммуникации. Этот проект не был реализован, а сейчас Зангезурский коридор дает возможность автоматически запустить коридор Север-Юг. Какие возражения могут быть?», — задался вопросом Зульфугаров.

По его словам, раньше все говорили о его полезности для развития экономики и коммуникаций всех этих стран. А сейчас зараженные идеологией империализма, с одной стороны российской, с другой – иранской, не видят очевидных преимуществ этого. По сути, Джульфа может стать перекрестком между двумя важными евразийскими коммуникациями. Россия не смогла реализовать это, сейчас Трамп берется за дело. Какие претензии к нам?

«Мы преследуем одну цель – создание безопасных коммуникаций между двумя частями Азербайджана, который, кстати, был разделен в результате преступных действий большевиков в начале ХХ века. Такая пропагандистская мешанина, которая раздается от противников тех процессов, начавшихся в регионе, вызывает неприятие, удивление и сомнения в адекватности людей, выдающих такие абсурдные мысли. Никто не может объяснить причину этой истерии. Если брать официальные заявления МИД России и администрации президента РФ, то там достаточно сбалансированные заявления, включая позитивные относительно встреч в Вашингтоне. Иранские официальные лица также сбалансировано высказались. Негласные круги, в адекватности которых я сомневаюсь, продолжают истерику. Чтобы ввести в заблуждение общественность? Но нас они не обманут и не напугают. Процесс идет позитивно, в правильном направлении. Нам надо меньше обращать внимание на такие истерики, не подкармливать их», — заяаил Зульфугаров.

НАТО в регионе. Угрозы

У Азербайджана есть оперативное взаимодействие с Турцией на уровне всех оперативных систем обороны и безопасности. В Шушинской декларации говорится о постоянном механизме мониторинга угроз, что азербайджанские ВС унифицированы с турецкими ВС, унифицированы тактические стандарты, стандарты связи и т.д. Процесс настолько далеко ушел, что мы являемся полноценными союзниками Турции. Россия же является полноценным союзником Армении. Так было с 90-х годов.

Атака России на инфраструктуру SOCAR

Российская сторона сама предлагала осуществить транзит. Россия в течение трех лет военных действий в Украине продолжала прокачку своего газа через этот же трубопровод. Сейчас вдруг он был подвергнут ударам. Есть много моментов, которые не озвучиваются, но вбрасываются несуразные темы, указал на то дипломат.

Поставки вооружения Украине

Зульфугаров сказал, что Азербайджан видит, что российская сторона на постоянной основе провоцирует его – неадекватная реакция на сбитие самолета, атаки на наши интернет-ресурсы, преступное давление на нашу диаспору и отдельных ее представителей, на бизнес азербайджанцев.

«Что касается так называемого азербайджанского бизнеса в России, в нем принимают участие партнеры – евреи, русские. Судя по всему, это не только попытка надавить на Азербайджан, а противостояние каких-то силовых структур и центров силы между собой, то есть между «башнями» Кремля. Поэтому тема Азербайджана – прикрытие для внутренней грызни в коридорах власти. Это надо хорошо понимать. Баку дает четкое понимание, что он не будет участником всех этих процессов, потому что это результат децентрализации власти в самой РФ, подготовки различных политических групп к возможному транзит власти и т. д. Это внутренняя российская кухня, где присутствуют бизнес-интересы. А мы не хотим в этом участвовать, и на все провокации зеркально реагируем с тем, чтобы показать, что мы не боимся угроз, готовы отвечать в соответствии с теми атаками, которые на нас производятся. Если российская сторона будет вновь провоцировать Азербайджан, то не исключаю возможности продолжения зеркальных ответов, в том числе и возможной продажи Киеву каких-то систем вооружения. Мы продаем вооружение во многие страны мира, ну значит, будет продавать и Украине», — допустил эксперт.

Сколько стульев у Пашиняна?

«Вообще у меня есть большие сомнения относительно того, будет ли сам Пашинян выполнять то, о чем он договорился в Вашингтоне. Мне все-таки кажется, что при всех прозападных заявлениях Пашиняна, он является той фигурой, которая в сложившихся условиях делает все, что в интересах российской власти. Смысл вашингтонской встречи в том, что Азербайджан все же продекларировал принципы, которые он видит в основе урегулирования конфликта и в случае, если Армения будет следовать этим принципам, тогда мы пойдем на подписание мирного соглашения. А если не выполнит, тогда Азербайджан останется при том понимании, что Армения – враждебное государство и инструмент для осуществления политики третьих сил, в частности России на Южном Кавказе. Напомню, что Пашинян во время переговоров в Вашингтоне между министрами иностранных дел при посредничестве Блинкена открыто дезавуировал своего министра, объявив, что все предложения РФ являются приемлемыми, и сразу отправился в Москву. Есть гарантия, что он не повторит это сейчас?» — сомневается дипломат.

Ликвидация МГ ОБСЕ и инструменты манипуляции

По его словам, обращение с связи с ликвидацией Минской группы ОБСЕ – символичный шаг. С точки зрения процедур, МГ нет. Азербайджан блокирует финансирование структуры и поэтому она не может осуществлять никакую деятельность. Но обращение имеет политическое значение, причем обращение Армении, что означает, что она официально отказывается от территориальный претензий к Азербайджану, которые были закомуфлированы в виде так называемой карабахской проблемы. Это ведь был инструментарий конфликтного управления, а раз так, то многие не удовлетворены тем, что лишились удобных механизмов для манипулирования.

«Поэтому Азербайджан и предпринимает этот шаг, а также склонил к этому и Армению, и США, и Россию. Даже Франция заявила об отказе. Но какие-то заторможенные в политическом плане политики, например, канадские — как будто нам это интересно — пытаются сказать свое мнение. Мы видим, что этот символический и политический шаг является важным с точки зрения отказа Армении от программы так называемого «Миацума». А теперь ему официально надо положить конец. Азербайджан в своей внешнеполитической деятельности по данному направлению создает систему гарантированного движения в сторону мирного урегулирования. Все политические процессы – отражение смены баланса сил, смены геополитической структуры в регионе. А то, что найдутся игроки, которые будут стараться мошенничать, то в этом можете даже не сомневаться», — заключил Тофиг Зульфугаров.