Когда Владимир Путин и Дональд Трамп встречаются на военной базе в самом отдалённом уголке США, на Аляске, то это событие нельзя игнорировать. Эта встреча может стать переломным моментом в международной политике, однако эксперты сомневаются, что она приведёт к настоящему миру. Почему Путин выбрал именно это место и какие скрытые цели преследует Москва? Украинские политологи Петр Олещук и Александр Леонов для Minval Politika прокомментировали причины выбора Аляски и возможные последствия переговоров.

По словам Петра Олещука, встреча выглядит достаточно хаотично, поскольку ей не предшествовала серьёзная подготовка, и поэтому ожидать от неё можно всё что угодно.

«С одной стороны, это в определённой степени прорыв изоляции Путина — он появляется на территории США, что нормализует его образ как мирового лидера, несмотря на все совершённые им преступления. С другой стороны, сам факт того, что Путин предложил провести такую встречу, говорит о том, что, вероятно, несколько преувеличивают стойкость России и её способность вести войну очень долго. Уже одна только теоретическая угроза введения вторичных санкций против России и её торговых партнёров была достаточно серьёзной, чтобы Путин немедленно начал организовывать встречу с Трампом», — пояснил политолог.

Эксперт обращает внимание на то, что Украина и ЕС должны стать участниками переговоров, но только в случае достижения принципиальных соглашений о реальном прекращении огня.

«Теоретически заявлено, что встреча должна стать стартом мирных переговоров. Однако ни Украина, ни ЕС в них участвовать не будут. Следовательно, даже если будут достигнуты какие-то соглашения, для их обсуждения и реализации потребуется подключение Украины и ЕС», — заявил эксперт.

Как объяснил Олещук, выбор Аляски обусловлен рядом факторов: «Почему Аляска? Здесь несколько причин. В первую очередь это территория стран Запада, но одновременно место, максимально удовлетворяющее запросы Путина. Во-первых, туда лететь относительно недалеко и, что важнее, не нужно пересекать Европу и другие регионы, которые с точки зрения Путина вызывают подозрения. Путин известен своим высоким уровнем паранойи и склонностью видеть заговоры повсюду. Вторая причина — встреча проходит на удалённой военной базе, куда не допускают политиков, активистов и протестующих. Скорее всего, одним из условий Путина было отсутствие любых акций протеста и митингов против него, что на такой базе возможно обеспечить».

Эксперт подчёркивает, что для Украины мир возможен только после прекращения огня, тогда как у Путина другие цели.

«Украина готова к безусловному прекращению огня, что на практике означает, что армии остаются на тех позициях, которые они контролируют сейчас. В дальнейшем на переговорах будет решаться вопрос о том, что делать с контролируемыми территориями и как организовать дальнейшее сосуществование. Однако это возможно только после прекращения огня. При этом Украина никуда не собирается уходить со своих территорий, не собирается отдавать их. Как справедливо отметил президент Украины, у него нет полномочий для таких уступок», — заявил политолог.

Олещук считает вероятность продвижения к миру в ходе этой встречи минимальным.

«Путин заинтересован не в мире, а в затягивании времени, чтобы расколоть западное взаимодействие с одной стороны и добиться смягчения санкций с другой. В мире он сейчас практически не заинтересован. Если бы США были готовы серьёзно надавить на Путина, прекращение огня было бы вполне возможно», — резюмировал Олещук.

Александр Леонов, в свою очередь, считает, что сам факт встречи Путина с американским президентом на территории США уже можно считать победой Путина.

«Впервые за последние десять лет он проведёт такую встречу в США. Главный вопрос — что будет дальше? Вряд ли Путин действительно настроен на прекращение огня, иначе он не выдвигал бы дополнительных условий, неприемлемых для Украины. Ему важно затянуть время, однако «карт» в его руках, как любит говорить Трамп, сейчас значительно меньше, чем в начале года», — поясняет политолог.

Леонов также скептически оценивает шансы на достижение существенных договорённостей во время встречи.

«После падения режима Асада и поражения Ирана в войне с Израилем посредничество России на Ближнем Востоке перестало быть интересным для американского президента. Разрушение российско-китайского союза невозможно, что существенно ограничивает пространство для маневра США», — пояснил политолог.

Эксперт задаётся вопросом, о каком мире можно говорить, если продолжаются удары по гражданским объектам, прифронтовые города буквально стираются с лица земли.

«Это психологическое давление на украинцев: либо капитуляция, либо смерть. Кремль надеется создать внутреннее давление на украинское руководство, вынуждая согласиться на мир любой ценой», — отметил он.

В заключение Леонов обратил внимание на статью 157 Конституции Украины: «Мир ценой территориальных уступок невозможен с точки зрения Конституции Украины. Статья 157 прямо запрещает изменения Основного закона, направленные на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности страны. Никто в Украине не сможет подписать такой документ, и ЕС также не согласится признать аннексию оккупированных территорий».