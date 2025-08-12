Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа заслуженно названа историческим событием. Перевернута страница конфликта, который продолжался более трех десятков лет. Пройден важный этап на пути достижения окончательного и прочного мира. Неслучайно, что и внешнеполитические ведомства отдельных стран, и международные организации приветствуют это событие. Но, как показывает практика, исторические события такого масштаба — это еще и экзамен, который, увы, выдерживают не все. Вот и Европарламент в своем заявлении по поводу встречи в Вашингтоне, как бы это повежливее, начал за здравие, а закончил за упокой. Причем за упокой остатков собственной репутации.

В целом заявление как бы позитивное. Но в конце европарламентарии вновь берутся за перечисление старых и необоснованных претензий к Азербайджану. Так, по мнению Европарламента, Азербайджану надлежит «вывести свои войска с территории Армении» и «решить вопросы, связанные с армянскими пленными и перемещенными карабахскими армянами». То есть освободить этих самых «пленных» и обеспечить «возвращение армян».

Можно, конечно, разобрать все эти претензии по пунктам, особенно с учетом договоренностей, достигнутых в Вашингтоне. Во-первых, никаких азербайджанских войск на территории Армении нет. А во-вторых, Баку и Ереван договорились работать над делимитацией и демаркацией границы в двустороннем формате. Словом, не та ситуация, когда корректно выдвигать односторонние требования и пытаться изобразить из себя больших армян, чем руководство Армении.

Тем более очевидна абсурдность требований «решить вопрос армянских пленных». Армянских военнопленных, напомним, Азербайджан передал Армении по принципу «всех на всех» сразу же после окончания боевых действий. А выдавать за «пленных» лиц, обвиняемых по целому ряду статей УК Азербайджана, включая террор, военные преступления и преступления против человечности, — это как минимум политическое мошенничество. Никакими «пленными» эти лица не являются, а их «вопрос» будет решать азербайджанский суд.

Наконец, очередным примером дешевой спекуляции остаются и попытки поднять тему «перемещенных карабахских армян» и требовать от Азербайджана «принять меры» для их возвращения. Напомним в который уже раз: Азербайджан с самого начала выразил готовность предоставить армянам Карабаха гражданство, политические и культурные права. Но сами эти армяне жить на территориях, где установлен суверенитет Азербайджана, не пожелали и предпочли перебраться в Армению. Проще говоря, никто их не «перемещал». Они «переместились» сами и добровольно. Так каких «мер» теперь евродепутаты требуют от Азербайджана? Взять и обнулить свой суверенитет на части собственной территории? Как бы это повежливее, у вас, господа, ничего не треснет?

И самое главное, после переговоров в Вашингтоне эта тематика окончательно и бесповоротно выведена за рамки мирного процесса. Эти вопросы никак не отражены ни в проекте мирного соглашения, ни в подписанной декларации. И что же — в Европарламенте просто забыли прочитать документ перед тем, как его комментировать? Или…

А вот здесь нужны подробности. Европейские структуры, начиная от Евросоюза и заканчивая Европарламентом, сегодня полностью вытеснены из процесса урегулирования отношений между Баку и Ереваном. И не последнюю роль здесь сыграл Европарламент — из-за своей предвзятости и явной необъективности.

Вряд ли имеет смысл напоминать: во-первых, в Европарламенте слишком много депутатов, которых трудно назвать действительно высококлассными профессионалами. Сюда идут по большей части те, кто не смог ничего добиться в национальных политических структурах. Во-вторых, как показывают последние громкие скандалы, эта структура коррумпирована донельзя. А в-третьих, в Европарламенте всегда с избытком хватало и тюркофобов, и исламофобов, и просто лоббистов, готовых торговать своим статусом и голосом. Пока конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался, на этой теме можно было отрабатывать коррупционные деньги и собирать голоса «целевых групп»: от ксенофобов и до этнических армян.

Но теперь в Вашингтоне Баку и Ереван ставят точку в изрядно затянувшемся конфликте. И в ситуации, когда мирная повестка, пусть и с огромным трудом, но продвигается вперед, эти самые маргиналы с евромандатами просто оказались заложниками собственного прошлого. К чему добавилась еще ревность и зависть: как это так — Дональд Трамп справился с задачей, которая оказалась не по зубам европейским лидерам?! И в результате своими провокационными формулировками Европарламент, назовем вещи своими именами, пытается сегодня помешать мирному процессу, вновь вернуть в регионе токсичную атмосферу и столкнуть Баку и Ереван в «конфликтное» прошлое. Ничего личного — просто бизнес. На чужой войне.

И тем более нельзя не заметить, как совпали формулировки и настроения руководства Европарламента, с одной стороны, и властей России и Ирана, с другой. Этакий «Союз обиженных», которые внезапно лишились возможности манипулировать конфликтом. Но по меньшей мере не исключено, что здесь сработали «группы влияния» того же Кремля, с которым у многих депутатов Европарламента и европейских деятелей уровня Борреля, скажем так, «не афишируемые эксклюзивные связи». Если кому-то режет слух при определении «коррупционные», здесь можно рассказать о многом, начиная от обысков и арестов в кабинетах евродепутатов и их помощников и заканчивая деятельностью того же «алмазного короля» Арама Карампетяна, о чем уже рассказывал Minval Politika. Всё это давно требует расследования, но на такое у руководства Европарламента не хватает политической воли. В том числе и из-за старого правила: в таком расследовании важно не выйти на самих себя.

Но вся эта публика может, конечно, создать определённую толчею в фойе, состряпать пару-тройку дурно пахнущих бумажек, вбить в какие-то документы провокационные формулировки. Но развернуть вспять политические процессы — увы и ах. В том числе и в европейском политическом пространстве, где по понятным причинам приоритет дается коренным интересам европейских стран, в том числе и в такой деликатной сфере, как общая и энергетическая безопасность. Показательно, что сегодня отношения Азербайджана и Евросоюза развиваются, что между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с одной стороны, и руководством Европарламента, включая Кошту, Каллас и фон дер Ляйен, установилась коммуникация, что способствует продвижению отношений. Но некоторые европейские деятели, к сожалению, все ещё придерживаются устаревших установок.

А тем временем политические процессы развиваются. Крепнут стратегические связи между Азербайджаном и США. Да, многим это не нравится. У многих вызывает зависть. Но повернуть этот процесс вспять уже не получится.