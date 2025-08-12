Президент США Дональд Трамп, который ранее выдвигал своему российскому коллеге Владимиру Путину ультиматум сроком на 10 дней с тем, чтобы тот согласился на урегулирование конфликта в Украине, словно позабыл о своем условии. Тем временем США и РФ согласовали встречу лидеров двух государств, которая состоится 15 августа на Аляске.

Стоит отметить, что договоренность о переговорах была достигнута в результате визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву и общения с Путиным.

По словам Трампа, шансы на прекращение огня в Украине довольно высоки. При этом он отметил, что на повестке стоит «обмен территориями» между Россией и Украиной, который будет «выгоден обеим сторонам». К слову, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никаких территорий Украина сдавать не намерена.

Откуда у Трампа такая уверенность? Почему американский президент больше не упоминает о своем ультиматуме Путину? Каковы ожидания от предстоящих переговоров на Аляске? На эти темы Minval Politika поговорил с политическим консультантом из Украины, военнослужащим Александром Антонюком.

«Дональд Трамп — это политик с ярко выраженным бизнес-подходом к политике: он любит ставить жёсткие сроки, давить ультиматумами и быстро заключать сделки, чтобы получить максимум выгоды. В своей последней инициативе он обозначил Москве жёсткий 10-дневный дедлайн — это классический бизнес-приём, чтобы заставить оппонента быстро реагировать и не затягивать. Но политика — это не бизнес. Тут на кону не просто деньги, а жизни миллионов и международные правила, закреплённые в уставе ООН», — сказал эксперт.

В такой сложной войне, как между Россией и Украиной, поделился политолог, подход Трампа вызывает смешанные чувства: «С одной стороны, он показывает решимость и желание быстрее договориться, а с другой — игнорирует всю сложность ситуации, где нельзя просто так за пару дней навязать “сделку”, учитывая военные и гуманитарные последствия».

«Россия, конечно, с радостью использует эту ситуацию, чтобы показать: мол, Запад не един — даже в США есть силы, которые готовы обсуждать “альтернативные решения” на её условиях. Это помогает Кремлю затягивать санкции и продолжать войну», — считает Антонюк.

При этом он напомнил, что Украина твёрдо заявляет — никаких уступок по территориям не будет, поскольку это нарушение международного права и опасно для национальной безопасности: «Мир возможен только тогда, когда Украина полностью восстановит контроль над всеми своими землями».

«Даже если гипотетически представить, что Вашингтон и Кремль смогли бы заставить президента Украины согласиться на такие условия, они точно не были бы ратифицированы украинским парламентом и были бы отвергнуты народом. Украина — демократическая страна, где президент является гарантом конституции и воплощением воли украинского народа. Попытки навязать несправедливый мир обречены на провал и не найдут поддержки ни среди украинцев, ни у наших западных союзников», — отметил эксперт.

Что касается 10-дневного ультиматума Трампа, срок которого закончился 8 августа, политолог сказал: «Да, ультиматум — это вообще отдельная тема. Трамп обозначил Москве 10 дней на то, чтобы выполнить какие-то условия и прекратить эскалацию. Но вот эти 10 дней прошли, а никаких новых сообщений от Трампа не последовало. Что это значит? Скорее всего, ультиматум сейчас воспринимается больше как пиар-ход, попытка привлечь внимание и показать, что у него есть «жесткий план». На деле, вероятней всего, в Белом доме не рассчитывали на быстрое и конкретное исполнение. Или Дональд Трамп понял, что ситуация сложнее, чем казалась, и отступил от этого жёсткого срока. В любом случае молчание Трампа после окончания срока — это сигнал, что никаких реальных действий или давления на Москву он пока что не собирался применять. Просто ультиматум остался в статусе громкого заявления и не более».

Комментируя действия союзников Киева, Антонюк указал на то, что «это, пожалуй, самый важный вопрос». «Ведь даже самые громкие заявления отдельных политиков не перевешивают реальную поддержку, которую Украина получает от Запада», — добавил он.

«Европа сегодня — наш ключевой партнёр в поддержке Украины, однако ситуация в странах ЕС неоднородна. Многие европейские государства сталкиваются с экономическими трудностями, инфляцией, энергетическим кризисом и растущей усталостью общества от войны. На этом фоне заявления Трампа, призывающие к скорейшему завершению конфликта любыми средствами, находят отклик у тех политиков и групп, которые склоняются к дипломатическому урегулированию с компромиссами», — отметил собеседник.

По его словам, в Европе усиливаются настроения по выходу из войны, что создаёт риск ослабления поддержки Украины.

«Политики в ряде стран начинают подталкивать к поиску быстрых и дешёвых решений, что может привести к потере давления на Россию и дать Москве дополнительные возможности для укрепления позиций.

Тем не менее значительная часть европейских лидеров и общественности понимает, что любые территориальные уступки — это беспрецедентное нарушение устава ООН и международного права, что чревато долгосрочной нестабильностью в регионе, и как следствие — в мире, а также дальнейшими агрессиями», — указал Антонюк.

Он подчеркнул, что встреча Трампа с Путиным на Аляске вызывает массу вопросов и ожиданий, которые нужно рассмотреть подробно, чтобы понять, чего реально ждать от этих переговоров и инициатив.

«Во-первых, сам выбор места – Аляска — уже много о чём говорит. Для России это достаточно неоднозначный знак. С одной стороны, это своего рода унижение, ведь именно эта территория когда-то была продана Россией за бесценок из-за долгов и афер царской семьи. С другой стороны, похоже, у Путина особо выбора не было, ведь Трамп не готов делить лавры победителя и хочет максимально контролировать ход переговоров», — отметил политолог.

По его словам, для начала нужно понимать главный принцип американской дипломатии, «который не меняется, кто бы ни был у власти».

«Решение конкретного вопроса — не самоцель, а инструмент для поддержания баланса между большими геополитическими системами. Даже Трамп со своей нестандартностью и непредсказуемостью вынужден следовать этой логике, потому что иначе система не работает», — добавил эксперт.

Говоря о сути переговоров, собеседник выделил несколько вариантов развития: «Первый — формальные переговоры с громкими заявлениями, которые на деле ни к чему не приведут. В этом случае Трамп будет играть роль бизнесмена, пытающегося продать выгодную сделку, но при этом не всегда понимающего всю историческую и политическую глубину проблемы. Россия в свою очередь будет тянуть время, максимально выторговывая уступки.

Второй сценарий — риск дипломатического затягивания, когда ожидания от переговоров растут, но на деле конфликт только обостряется. Москва может использовать паузу, чтобы укрепить свои позиции на фронте, а Запад ослабить давление из-за внутренних разногласий».

«Самое важное, что ключевой вопрос здесь не столько территориальный, сколько санкционный. Россия предлагает создать некие совместные торговые дома под американским флагом, которые будут продавать российские товары в ЕС и другие страны, поддерживающие санкции. Позиция США пока не ясна, а Евросоюз демонстрирует жёсткую позицию: для них продолжение войны лучше, чем ослабление санкций. Именно поэтому санкции — тот самый золотой ключик, который может открыть дверь к реальным переговорам, а не территориальные вопросы», — пояснил политолог.

Кроме того, политолог коснулся вопросов языка и религии: «Это то, что Россия обязательно поставит на повестку. Если будут какие-то уступки по территориям и санкциям, нас точно попытаются заставить принять изменения в законодательстве по этим пунктам. Кроме того, для Украины «красной линией» должны оставаться гарантии сохранения оборонного потенциала и поставок оружия. Здесь нужно добиваться конкретных обязательств».

«Интересно, что предложенная Трампом линия разграничения фактически означает новые границы, но при этом никаких гарантий нет ни со стороны России, ни со стороны Украины, ведь обе страны не собираются менять свои конституции. Украина уже заявила, что её границы закреплены в конституции, Россия — нет. Следовательно, даже если будут какие-то результаты переговоров, реальных гарантий их соблюдения ждать не приходится», — отметил Антонюк.

При этом он сказал, что на фоне переговоров уже начинается предвыборная борьба в Украине, которая только усилит информационный хаос и внутренние расколы. «Если переговоры провалятся, Трамп, скорее всего, усилит вторичные санкции, что усложнит ситуацию».

«Не стоит забывать и о роли Китая. Пекин не заинтересован в том, чтобы Россия быстро договорилась с США. Ему выгоднее, чтобы Москва пошла на мир под китайским давлением, а не западным. Путин же понимает, что стоит на распутье: либо соглашается на предложения Трампа, либо делает шаг в сторону политической зависимости от Китая. Это один из ключевых факторов, почему Россия теоретически может пойти на переговоры.

В итоге всё это похоже на сложную политическую и дипломатическую шахматную партию, где каждый участник пытается получить максимальную выгоду. Но без учёта международного права и устава ООН любые соглашения могут стать лишь временной передышкой, а не настоящим решением. А учитывая ситуацию, до 15 августа, когда запланирована встреча, многое может измениться. Главное для Украины сейчас — сохранить право на защиту, получить гарантии поставок оружия и не допустить внутреннего раскола из-за политических манипуляций, которые усилятся независимо от успеха или провала переговоров», — заключил Антонюк.