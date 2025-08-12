Увядающие империи, как правило, уходят в историю не сразу. Прежде чем утонуть, они пытаются цепляться за соломинку в надежде восстановить свое былое величие, а вместе с ним и статус. В случае путинской России речь шла о попытке возвращения России статуса самостоятельного геополитического центра в многополярном мире. А для этого необходимо было, в первую очередь, восстановить решающее влияние на постсоветском пространстве — в Украине, Молдове и Беларуси, как важном условии усиления в Восточной Европе, в Центральной Азии, как важном условии укрепления влияния на Среднем Востоке, на Южном Кавказе, как важном условии для усиления на Ближнем Востоке, пишет телеграм-канал «Джокер».

Но самостоятельный геополитический центр не может быть таковым, не имея за собой подкрепленной военно-экономической мощью, идеологической концепции для распространения своего влияния. Российская империя являлась покровительницей православных народов. Следовательно, идеологической базой распространения влияния для Российской империи было православие. Для СССР идеологической базой была теория марксизма-ленинизма. Путин пошел в бой с мало кому ясными сырыми идеями евразийства, русского мира и памятью об общей победе в ВОВ. А за всем этим стояло обычное авторитарное государство, имитирующее демократию. Словом, каша, а не стратегия по расширению влияния. А на одних танках далеко не уедешь. И ситуация в Украине это доказала.

Война в Украине выявила всю несостоятельность стратегии Путина. Россия стала терять то, что еще вчера казалось невозможным. Стоит ли перечислять? Кроме Беларуси, ни один из членов ОДКБ не поддержал вторжение России в Украину. Армения и вовсе заморозила свое участие в ОДКБ. Путин боролся против расширения НАТО, а в итоге туда вошли страны, у которых таких планов и не было. НАТО подошло вплотную к северным границам России. Как крупный экономический партнер Европа была потеряна полностью. 10-летние военные и финансовые усилия по поддержке режима Башара Асада в Сирии потерпели фиаско. Сирия являлась важнейшим логистическим узлом в Средиземноморье для действий России в Африке и ее форпостом на Ближнем Востоке. Теперь она потеряна, а присутствие России там висит на волоске. Страница присутствия России на Ближнем Востоке закрыта. Россию обложили кучей санкций и даже изолировали от всех международных спортивных мероприятий. Рухнул миф о второй армии мира, которая 4-й год не может одолеть уступающую ей по численности и количеству вооружений армию Украины. Война перечеркнула все многолетние планы Путина по спасению демографической ситуации — то, что являлось важнейшим приоритетом российской власти. Росстат просто перестал публиковать статистику по демографии.

Но вернемся к постсоветскому пространству — тому, ради чего Путин и начал эту войну. Вслед за Украиной Россия потеряла Молдову. Последняя перестала участвовать в заседаниях СНГ, вышла из Межпарламентской ассамблеи СНГ, денонсировала ряд соглашений в рамках этой организации. В Центральной Азии усилилось влияние Турции, Британии, Франции, ЕС и Китая. Каждая из сил подкрепила свое участие крупными соглашениями стратегического характера. На стадии реализации находятся альтернативные российскому крупные транспортно-логистические маршруты. Казалось бы, нет причин для ухудшения российско-азербайджанских отношений, но российская упертость в известном вопросе перечеркнула все. Казалось бы, Россия имеет все ресурсы для сохранения влияния в Армении, но вместо российских пограничников там скоро появятся американские рейнджеры. Сегодня Азербайджан находится в преддверии заключения мирного договора с Арменией, в котором говорится, что в случае наличия противоречий за основу будет браться английская версия текста. Один этот пункт говорит обо всем.

За неполных 4 года Путин провалил все вокруг, а в конце концов провалит и страну. И это тоже урок для всех. Урок о том, как не нужно вести дела.