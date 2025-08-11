В Украине создали уникальный дрон с ИИ, который помогает уничтожать цели на 50+ км. Об этом поведал первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что беспилотник «Павук Допхіна» с ИИ превосходит иностранные аналоги. Он обеспечивает связь для ударных БПЛА и уничтожает приоритетные цели врага.

При этом дрон автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

«Основная роль — надежная связь для ударных БПЛА глубоко в тылу врага. Благодаря «Павуку» украинские дроны появляются там, где враг их не ожидает, — отметил Федоров.

