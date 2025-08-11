В Европе опасаются, что президент России Владимир Путин получит в Украине «всё, что захочет», передает телеканал CNN.

«Мы рискуем остаться незаметной сноской в истории», — заявил телеканалу европейский дипломат, пожелавший остаться неизвестным.

Как отмечается в материале, отчасти опасения Европы связаны с «неизвестностью»: информации о планах Кремля по Украине «очень мало».

«Спецпосланник США Стивен Уиткофф ничего не сказал после своей встречи с российским лидером в прошлую среду», — говорится в статье.

Кроме того, европейцы опасаются, что «улучшение ситуации для обеих сторон — маловероятный исход».